SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados em cenários de primeiro e segundo turnos testados na primeira rodada da pesquisa BTG/Nexus para a eleição para presidente da República.

O petista e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) somam 46% das intenções de voto cada um em simulação de embate direto entre os dois feita pelo levantamento. Brancos e nulos somam 7%.

Os pré-candidatos lideram, também, nos três cenários de primeiro turno testados pela pesquisa ?com Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Eduardo Leite (PSD).

No primeiro, considerado o mais provável, que simula uma disputa incluindo Zema e Caiado, estes aparecem com 4% das intenções cada um. Neste cenário, Lula tem 41%, enquanto Flávio registra 38%, o que configura um empate técnico dentro da margem de erro.

A pesquisa foi realizada por telefone de 27 a 29 de março com 2.006 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-07875/2026.

Em cenário com Leite no lugar de Caiado, aquele pontua 4%, e Zema registra 5% das intenções de voto. Nesta configuração de primeiro turno, Lula e Flávio estão com 39%, numericamente empatados.

Na terceira simulação da primeira rodada para presidente, sem os pré-candidatos do PSD ?nem Caiado, nem Leite?, Zema está com 6%. Lula vai a 42%, e 39% citam o filho do ex-presidente Bolsonaro.

Estes dois últimos cenários são considerados menos prováveis. Como mostrou a Folha, o governador de Goiás anunciará nesta segunda-feira (30) que será o pré-candidato do PSD à Presidência neste ano.

Além desses, a pesquisa testou os nomes de Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (Democracia Cristã). Renan oscila de 2% a 3% a depender do cenário de primeiro turno, e Aldo Rebelo, de 0% a 1%.

Entre quem escolheu candidato no primeiro cenário, 69% dizem que a decisão já está tomada e não vai mais mudar. Outros 30% admitem mudança, e 1% não respondeu ou não soube responder.

Em eventual segundo turno entre Zema e Lula, o mineiro tem 40% contra 46% do petista. Se fosse Caiado, seriam 41% ante os mesmos 46% do atual presidente. Já Leite teria 36%, contra 46% de Lula.

REJEIÇÃO

Dos nomes testados, Lula e Flávio lideram em rejeição. Não votariam no petista de jeito nenhum 49%, ao passo que 48% declaram o mesmo em relação ao filho de Bolsonaro. Mas também são os mais conhecidos: 1% diz não conhecer o petista, e 3% afirmam desconhecer o senador.

Zema (desconhecido por 37%) e Caiado (não conhecido por 38%) são rejeitados por 31%. Leite (cujo desconhecimento é de 39%) tem rejeição de 34%. Aldo Reb elo e Renan Santos aparecem com 32% e 30% de rejeição e 53% e 55% de taxas de desconhecimento, respectivamente.

AVALIAÇÃO DE GOVERNO

Ainda de acordo com o levantamento, 44% avaliam o governo do presidente Lula como ruim ou péssimo, enquanto 35% o classificam como ótimo ou bom. Já para 21%, a atual gestão é regular.