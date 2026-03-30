CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), criticou nesta segunda-feira (30) a posição da direção nacional do seu partido, que decidiu anunciar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), para entrar na disputa ao Planalto.

Leite também desejava a vaga e disse que a definição do nome de Caiado "tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país".

"Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros pela forma como insistem em fazer política nesse país, eu não vou discutir essa decisão. Mas isso não significa ausência de convicção", disse ele em um vídeo no qual afirma que o Brasil "está cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos".

Já o governador do Paraná, Ratinho Junior, elogiou Caiado. Segundo o paranaense, o governador de Goiás é um "homem aprovado como gestor, com trabalho reconhecido nacionalmente, sobretudo, em áreas vitais como educação e a segurança".

"O seu entusiasmo em servir é fonte de inspiração para todos aqueles que acreditam num Brasil moderno, que ofereça oportunidade aos jovens e reconheça a força da iniciativa privada como fonte de crescimento", continuou Ratinho Junior, em uma nota divulgada nas suas redes sociais.

Entre os três presidenciáveis do PSD, Ratinho Junior era quem tinha a preferência do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. Mas o paranaense recuou na semana passada, antes de ser anunciado como o escolhido do PSD.

Logo que Ratinho Junior comunicou sua desistência, Caiado surgiu como o provável nome do PSD, mas Leite intensificou a agenda e ainda tentou se viabilizar para a disputa, reforçando que teria mais condição de furar a polarização do que seus correligionários.

Ao contrário de Leite, Caiado e Ratinho Junior se aliaram ao bolsonarismo no passado e hoje defendem a anistia ao ex-presidente, condenado por tentativa de golpe de Estado e em prisão domiciliar.

"Ao longo dos últimos dias, o que eu vivi foi algo que me marcou profundamente. Eu recebi manifestações de apoio de lideranças políticas, de economistas que ajudaram a construir momentos importantes do Brasil, de pessoas da sociedade civil, de cidadãos comuns. E todas essas vozes apontavam na mesma direção: existe sim no Brasil um desejo forte, talvez ainda silencioso, mais muito real, por mais equilíbrio, por mais sensatez, por mais respeito", disse Leite.

"Um desejo por uma política que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa dividir para existir, que não trate quem pensa diferente como inimigo", continuou o governador do Rio Grande do Sul.

Em tom emocionado, Leite também disse que "a política é dinâmica" e indicou que não desistiu dos planos de se lançar ao Planalto no futuro. "Jornadas como essa não se encerram com uma decisão partidária. Essa jornada continua na sociedade, nas ideias, naquilo que a gente planta. Se não for agora, vai ser logo ali adiante. Mas o Brasil vai sim reencontrar o caminho do equilíbrio", afirmou ele.

Em evento do Banco Safra em São Paulo nesta segunda, Kassab afirmou que Caiado foi o escolhido para a candidatura por ter mais chances de chegar ao segundo turno.

"Acabamos entendendo que Ronaldo Caiado tem mais chances de chegar ao segundo turno. Chegando ao segundo turno, ele vencerá as eleições. Isso não quer dizer que Ratinho não teria sido um excelente candidato, e da mesma maneira o Eduardo Leite, com sua juventude, sua vontade de acertar e, assim como Ratinho, sua excelente gestão. Mas acabamos definindo Caiado. Ele vai ser o nosso candidato à Presidência da República", afirmou Kassab.

No início da tarde desta segunda, deputado federais e estaduais do PSD do Rio Grande do Sul divulgaram um manifesto em apoio a Leite, indicando que Caiado pode ter dificuldade no estado para consolidar um palanque.

"Escolhemos o PSD porque escolhemos Eduardo Leite. Viemos de partidos diferentes, de regiões distintas do Estado, de tradições políticas variadas. Se hoje estamos unidos sob a mesma bandeira, é porque reconhecemos nele as qualidades que o cenário político brasileiro mais precisa", diz trecho do manifesto.

Os aliados disseram ainda que entendem que Leite reúne as condições "para representar não apenas o Rio Grande do Sul, mas o Brasil que acredita em um caminho de centro, moderado, reformista e comprometido com o desenvolvimento de todas as regiões".

Ao final, os parlamentares dizem ainda que permanecem juntos com Leite independentemente das decisões partidárias tomadas na instância nacional. "A confiança que depositamos em sua liderança não se condiciona a cargos, siglas ou convenções", escreveram.

Leite permanecerá até o final do mandato no governo estadual, descartando a candidatura ao Senado, o que o obrigaria a deixar o Executivo até 4 de abril.

Diferente de Leite, Ratinho Junior exaltou Caiado nesta segunda e disse que os brasileiros terão "mais uma opção para virarmos a página de um país menos desigual, moderno e sem amarras burocráticas".

Na mesma nota, Ratinho Junior também elogiou o colega de partido preterido na disputa interna. Segundo ele, Leite "reposicionou o Rio Grande do Sul no cenário nacional depois de equilibrar as contas do estado". "Ao governador do Rio Grande do Sul, o meu reconhecimento da sua grandeza e do seu espírito público", escreveu.

Com melhor desempenho nas pesquisas de intenção de voto entre os presidenciáveis do PSD, Ratinho Junior alegou que desistiu por influência da família e também porque pretende se concentrar em fazer um sucessor no Paraná.

Especialmente após a filiação do senador Sergio Moro ao PL, o PSD paranaense tem encontrado dificuldade para apresentar um nome competitivo à corrida ao Palácio Iguaçu. Pré-candidato a governador, Moro tem liderado as pesquisas de intenção de voto.