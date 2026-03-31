BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) confirmou nesta terça-feira (31) Geraldo Alckmin (PSB) como seu vice-presidente na disputa às eleições deste ano.

"O companheiro Alckmin vai ter que deixar o MDIC porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez", declarou.

O petista também pediu que seus ministros que se afastarão para se candidatar a cargos públicos nestas eleições que mudem a "promiscuidade" presente atualmente na política nacional e internacional.

"O importante é que vocês sejam convencidos da importância da participação de vocês e da importância do cargo que vocês estão disputando e mais ainda, que estejam dispostos a entrar na vida congressual, parlamentar, para ajudar a mudar a promiscuidade que está estabelecida na política mundial e brasileira", declarou.

"Segundo a importância dessa reunião porque alguns companheiros e companheiras deixarão por missões muito mais importantes nos próximos meses. Aqui tem gente que vai ser candidato aos mais diferentes cargos da República", disse ainda.

As falas foram feitas durante encontro de Lula com sua equipe para reafirmar a necessidade de defesa das ações do governo. Conforme mostrou a Folha, a orientação será, especialmente, endereçada aos ministros que deixarão os cargos para concorrer às eleições de outubro.

"A política piorou muito. Hoje ainda tem muita gente séria, que faz política com P maiúsculo, mas a verdade é que, em muitos casos, a política virou negócio. Quem está sendo candidato sabe: os cargos têm um preço muito alto."

"Chegamos hoje a uma situação, inclusive, de degradação de algumas instituições. Daí a necessidade de vocês serem candidatos, porque é possível mudar e só vai mudar se convencer o povo de que ele, e somente ele, tem condições de mudar o quadro político."

Nessa despedida, Lula deverá recomendar a defesa de seu legado, além de agradecer pelo trabalho. Prestes a deixar o governo para concorrer ao Senado pela Bahia, o chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), fará um balanço das realizações.

Segundo auxiliares do presidente, a ideia é municiar os colegas com as entregas de toda a Esplanada, e não apenas de suas pastas. Assim, os ministros terão uma visão geral da gestão para enfrentamento ao bolsonarismo em suas regiões ?Flávio Bolsonaro (PL) deverá ser o principal adversário do petista na disputa.