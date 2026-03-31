BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), foi surpreendido pela decisão do presidente Lula (PT) de enviar à Casa, nesta terça-feira (31), a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

De acordo com interlocutores consultados pela reportagem, Alcolumbre e Lula não se falaram diretamente a respeito do envio da mensagem antes de a informação se tornar pública. Até a tarde desta terça, a indicação ainda não havia sido recebida oficialmente pelo Senado.

O presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou à reportagem que não sabe quando será marcada a sabatina de Messias no colegiado e que ainda não conversou com Alcolumbre sobre o assunto.

Com a proximidade do feriado de Páscoa e o fim da janela partidária, a semana está esvaziada no Senado -as sessões ocorrem de forma semipresencial.

Messias já afirmou a senadores com quem se encontrou que gostaria de ter a oportunidade de conversar com Alcolumbre. O recado foi levado ao presidente do Senado, mas ele desconversou. Alcolumbre indicou que esperaria mais um pouco para decidir sobre a sabatina e que conversaria com Messias em outro momento.

De qualquer forma, apoiadores de Messias na Casa afirmam que sua situação está melhor agora do que em relação a novembro, quando o anúncio do nome do advogado-geral também foi feito sem aviso a Alcolumbre, que recebeu mal a indicação e passou a trabalhar contra o escolhido. O presidente do Senado queria emplacar o aliado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no STF.

O cálculo feito nos bastidores é de que Messias tem hoje cerca de 56 votos favoráveis entre 81 senadores.

Como mostrou a Folha de S. Paulo, porém, aliados de Alcolumbre afirmam que, diferentemente do termômetro governista, a resistência ao indicado de Lula, na verdade, cresceu na medida em que avançaram as investigações do esquema do Banco Master, com a revelação de envolvimento de dirigentes do centrão no escândalo.

Há cerca de um mês, Alcolumbre afirmou a um senador que Messias não tinha maioria de votos, segundo a reportagem apurou.

Uma vez indicado formalmente, Messias precisa passar por sabatina na CCJ e receber a maioria absoluta de votos no plenário, ou seja, ser aprovado por ao menos 41 senadores em votação secreta.

A escolha de Messias estressou a relação entre Alcolumbre e Lula, a ponto de a indicação formal do advogado-geral ter levado mais de quatro meses desde o anúncio do presidente petista. Lula decidiu segurar o envio do comunicado oficial até agora para tentar contornar a insatisfação do presidente do Senado e articular maioria a favor de Messias.

Desde o final do ano passado, Lula e Alcolumbre voltaram a conversar, mas as arestas não estão completamente aparadas. Aliados ainda esperam um encontro presencial entre eles e o convite do petista para um jantar com senadores, a exemplo do que fez com deputados.

Em novembro, o presidente do Senado chegou a marcar a sabatina de Messias logo após o anúncio de Lula, mas foi obrigado a cancelar a data porque o governo não tinha enviado os documentos necessários para o processo -como parte da estratégia para ganhar mais tempo.

A demora no envio tornou-se uma ferramenta para evitar que Alcolumbre trabalhasse por uma derrota rápida de Messias e também para permitir a ampliação das negociações em torno do nome do advogado-geral da União. Sem esse passo burocrático, o Senado não pode decidir se aceita ou não o indicado.

De lá para cá, Lula tratou da indicação com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e Otto Alencar em um almoço no dia 18 de março. Segundo relatos, Otto disse ao presidente que Messias tem boas chances de ser aprovado.

Em paralelo, ministros do próprio Supremo entraram na campanha em prol de Messias nos últimos meses, inclusive os dois indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), André Mendonça e Kassio Nunes Marques. O decano da corte, Gilmar Mendes, e o ministro Cristiano Zanin também defendem Messias.