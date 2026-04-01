BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Exército brasileiro promoveu nesta quarta-feira (1º) a primeira mulher à patente de general de brigada, Claudia Lima Gusmão Cacho, 57, durante cerimônia em Brasília. A posição figura entre as principais da hierarquia da Força.

Em discurso, o chefe do Estado-Maior do Exército, general Francisco Humberto Montenegro Junior, afirmou que a promoção de Cláudia Gusmão tem "especial significado histórico" e representa "a maturidade de um Exército que reconhece seus talentos de forma justa e que valoriza seus profissionais na exata medida em que se distinguem no exercício da atividade militar".

Além de Claudia, a solenidade no Clube do Exército promoveu 16 coronéis ao posto de general de brigada, 11 generais de brigada ao de general de divisão e 2 generais de divisão ao de general de Exército ?que passarão a integrar o Alto Comando.

O ato que confirmou a mudança dos oficiais foi chancelado pelo presidente Lula (PT) na terça (24), data-limite para a assinatura. A medida era reivindicada pelo ministro da Defesa, José Múcio.

Natural do Recife, Claudia Gusmão é médica pediatra e ingressou no Exército em 1996. Passou a fazer parte, como oficial temporária, do 42º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Goiânia.

Posteriormente, foi aprovada na Escola de Saúde do Exército e concluiu, em 1998, o Curso de Formação de Oficiais Médicos. A matrícula da primeira turma de oficiais médicas, dentistas, farmacêuticas e enfermeiras de nível superior nessa escola aconteceu um ano antes, em 1997.

Esses cargos não permitiam, entretanto, a ascensão aos postos mais altos da carreira no Exército, como o generalato. A mudança viria em 2012, quando foi autorizado o ingresso de mulheres nas turmas oficiais da linha militar bélica, que permite a promoção.

Ao longo dessas três décadas, Gusmão chefiou o Escalão de Saúde do Comando da 1ª Região Militar, foi subdiretora de Legislação e Perícias Médicas da Diretoria de Saúde e esteve à frente da Divisão de Perícias Médicas da Inspetoria de Saúde do Comando Militar do Nordeste. Ela também foi inspetora adjunta de saúde do Comando da 9ª Região Militar.

Gusmão também fez parte da diretoria de três instalações hospitalares do Exército: o Hospital de Guarnição de Natal, o Hospital Militar de Área de Campo Grande e o Hospital Central do Exército. Entre as condecorações, já recebeu a medalha da Ordem do Mérito Militar no grau de oficial, a Medalha do Pacificador, entre outras.

Segundo dados das Forças Armadas brasileiras, em 2023, havia cerca de 13 mil mulheres no Exército, correspondendo a 6% do contingente. Marinha e Aeronáutica tinham, respectivamente, 11% e 22%.