Anunciado em 2023, o campus avançado do ITA seráasegundaunidade do institutoea primeirafora de São José dos Campos (SP).

O projeto é resultado da cooperação entre os ministérios da Educação e da Defesa, em parceria com o governo do Ceará, e visa descentralizar a formação de engenheiros e pesquisadores de alto nível.

Em discurso, o presidente Lula destacou desigualdades socioeducacionais em séculos de história e apontou a ampliação do acesso ao ensino superior de qualidade.

O filho de um trabalhador de fábrica terá a mesma oportunidade de disputar uma vaga com o filho de seu patrão. Não queremos tirar os filhos do patrão, mas apenas que os outros [estudantes] tenham a mesma chance de disputar a mesma vaga, com o mesmo professor, na mesma escola de qualidade".

Para o presidente Lula, o prédio do ITA Ceará representará oportunidade de desenvolvimento. Nós tentamos garantir, no presente, que não parem de estudar para fazer um bico ajudando o pai ou a mãe; estamos dando a oportunidade para que se sentem junto a qualquer pessoa desse país, de qualquer origem social, para disputar a mesma vaga e tenham um diploma de doutor.

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A estudante de engenharia mecânica do ITA e presidente do centro acadêmico Santos Dumont, Yasmin Batista Estevão, contou a própria trajetória educacional. Natural de Fortaleza, a jovem destacou que o fundador do ITA de São José dos Campos, há 76 anos, foi um conterrâneo dela [Marechal Casimiro Montenegro Filho] e que o novo campus é um marco na educação brasileira.

Este sonho começou de um cearense e, agora, volta às suas terras, para mais perto de milhares de famílias nordestinas e de jovens que por muito tempo acreditaram que esse sonho não lhes pertencia.

Cursos do ITA Ceará

A nova unidade oferecerá engenharia de energia e engenharia de sistemas, dois cursos de graduação que não são lecionados na cidade do interior paulista.

O MEC justifica a escolha das duas graduações no estado nordestino pelo potencial local de produção de energias renováveis e de desenvolvimento de novas tecnologias, como o hidrogênio verde.

A previsão é que as atividades acadêmicas em Fortaleza tenham início em 2027.

Aos presentes, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a escolha do Ceará como um polo de excelência para receber a maior escola de engenharia do Brasil e uma das melhores do mundo.

Já há o primeiro bloco inaugurado, no modelo do ITA de São Paulo, o de engenharias, com laboratórios e salas de aula. Toda a área da base aérea está passando por reforma. E teremos a terceira etapa do ITA, como novos blocos.

O empreendimento de educação superior e de inovação tecnológica conta com investimentos federais de R$ 445,4 milhões, destinados à construção, reforma e aquisição de equipamentos e mobiliário para a unidade cearense.

Obras do campus cearense

As autoridades também vistoriaram as obras do bloco das engenharias do instituto.

O novo campus do ITA no Ceará ocupa uma área total construída de 600 mil metros quadrados (m²). O edifício de três andares abrigará 14 laboratórios, oito salas de aula, biblioteca, sala de pesquisa e espaço para professores.

Alojamento estudantil

A estrutura de moradia é projetada para oferecer suporte integral aos estudantes. O prédio de três andares conta com 40 quartos, garantindo uma capacidade total para 80 estudantes. O projeto destina, ainda, dois apartamentos especificamente para acessibilidade.

Além das áreas privativas, o bloco de alojamento dispõe de uma "Sala de Iniciativas" para fomentar a integração e o desenvolvimento de projetos acadêmicos entre os residentes.

Contratação de profissionais

Para atender à implantação do novo campus, foi realizado concurso público com 110 vagas para diferentes carreiras. Parte dessas vagas será destinada diretamente à unidade de Fortaleza.

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Camilo Santan | Ceará | ITA | Lula