CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), anunciou na noite desta terça-feira (31) a filiação ao PSD da ex-candidata à Prefeitura de Curitiba Cristina Graeml. Ela foi a principal adversária do grupo de Ratinho Junior nas eleições de 2024, quando disputou o segundo turno da eleição municipal contra Eduardo Pimentel (PSD).

No PSD, a nova filiação surpreendeu correligionários, já que a campanha eleitoral na capital foi acirrada e marcada por troca de ataques.

Até o anúncio desta terça, Graeml se apresentava como pré-candidata ao Senado e estava filiada ao União Brasil a convite do senador Sergio Moro. Mas o ex-juiz migrou para o PL para viabilizar sua candidatura ao Governo do Paraná e, na chapa, não havia espaço para Graeml ?o deputado federal Filipe Barros (PL) e o ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo) ocupam as duas vagas da corrida ao Senado.

Agora, a avaliação dentro do PSD é de que Graeml pode integrar a chapa do partido na disputa ao Senado ou até como candidata a vice-governadora. O cabeça da chapa ainda não está definido e Ratinho Junior tem encontrado dificuldade para construir uma candidatura com condições de derrotar Moro, que tem aparecido à frente em pesquisas de intenção de voto.

Graeml ganhou projeção política como comentarista e integrante da direita radical, defensora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na campanha eleitoral de 2024, ela fazia críticas inclusive ao PSD de Gilberto Kassab ?nome que "o Brasil inteiro rejeita", como afirmou a então candidata durante um debate de televisão. Também se colocava na época como a candidata contra o sistema e as máquinas estadual e municipal que respaldavam Pimentel.

Do outro lado, o grupo de Ratinho Junior trabalhou naquela campanha para tentar desconstruir a imagem de Graeml e refutar o radicalismo da adversária, com declarações como "ideologia não coloca comida na mesa". O governador, que na semana passada desistiu da corrida ao Planalto, também tem repetido que o país está "cansado da briga ideológica".

Pimentel saiu vencedor daquele pleito no segundo turno. Após a campanha, Graeml se filiou ao Podemos.

A união entre Ratinho Junior e Graeml foi anunciada no mesmo dia em que Pimentel declarou publicamente que não está interessado em abandonar o mandato na capital para concorrer ao Executivo estadual. O prefeito estava sendo fortemente pressionado a se colocar como opção ao Palácio Iguaçu, diante da dificuldade de Ratinho Junior em definir um nome.

Um dos argumentos usados por Pimentel foi de que ele jamais poderia concorrer contra Rafael Greca (MDB), de quem foi vice na prefeitura por dois mandatos. Greca trocou o PSD pelo MDB para manter sua pré-candidatura a governador. O campo da oposição também já tem um nome definido, o do deputado estadual Requião Filho (PDT).

O preferido do governador é o secretário das Cidades, Guto Silva (PSD), mas o desempenho dele nas pesquisas até aqui não tem animado o grupo. O presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), tem o amplo apoio de prefeitos da legenda, mas ainda não conseguiu quebrar a resistência de Ratinho Junior ao seu nome.

Na noite de terça, o governador gravou um vídeo ao lado de Graeml e publicou em suas redes sociais. "Já há alguns dias a gente tem conversado bastante sobre o Paraná, o Brasil, sobre aquilo que nos une, que são os valores de família, liberdade econômica, propriedade privada", iniciou ele.

"E fiz um convite para que ela pudesse vir para o PSD nos ajudar a pensar o Paraná do futuro mas, acima de tudo, já trabalhar o presente", disse Ratinho Junior.

Graeml respondeu que era uma honra ser convidada para integrar "um time que já construiu um estado forte".

"Estou aqui neste início de jornada política. Para mim é tudo novidade, até esta questão de política partidária, mas a gente tem que ir construindo alianças. Já estivemos em lados opostos na eleição municipal e, pensando em um projeto maior, é importante que a gente consiga caminhar em um grupo", afirmou ela.