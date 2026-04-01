BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou a exoneração de integrantes do primeiro escalão do governo que deixam as pastas que comandavam para disputar as eleições de outubro.

As mudanças foram oficializadas em edições do Diário Oficial da União (DOU) desta terça (31) e desta quarta-feira (1º), com os decretos de exonerações e nomeações de novos ministros de Estado.

Nem todas as mudanças foram efetivadas até aqui. No MEC (Ministério da Educação), por exemplo, o secretário-executivo Leonardo Barchini assumirá a pasta com a saída de Camilo Santana, que vai se dedicar à campanha de Lula ou à eleição no Ceará.

No total, 20 ministros entre os 38 devem se afastar dos cargos por conta das eleições, entre os que disputarão cargos públicos, remanejamentos para outras pastas e atuação na campanha do presidente. O prazo oficial para desincompatibilização se encerra no sábado (4), mas a maioria deve anunciar saída antes desta data.

Veja a lista de substituições na Esplanada dos Ministérios:

- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar ? Paulo Teixeira (PT) por Fernanda Machiaveli, secretária-executiva da pasta

- Ministério de Portos e Aeroportos ? Silvio Costa Filho (Republicanos) por Tomé Barros Monteiro da Franca, secretário-executivo da pasta

- Ministério de Estado da Pesca e Aquicultura ? André de Paula por Rivetla Edipo Araujo Cruz, secretário-executivo da pasta

- Ministério dos Povos Indígenas ? Sonia Guajajara (PSOL) por Eloy Terena

- Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania: Macaé Evaristo por Janine Mello dos Santos, secretária-executiva da pasta

- Ministério do Planejamento e Orçamento ? Simone Tebet (MDB), por Bruno Moretti, atual secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil

- Ministério da Agricultura e Pecuária ? Carlos Fávaro (PSD) por André de Paula

- Ministério dos Esportes ? André Fufuca (PP) por Paulo Henrique Cordeiro Perna, secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social

- Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima ? Marina Silva (Rede) por Paulo Capobianco, secretário-executivo da pasta

- Ministério dos Transportes ? Renan Filho (MDB) por George André Palermo Santoro

Ainda:

- Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) ? Marcelo Freixo (PT)