BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A senadora Eliziane Gama (MA) deixou o PSD de Gilberto Kassab e se filiará ao PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Formalizada nesta quinta-feira (02), a decisão da parlamentar foi sacramentada diante da decisão do partido de lançar o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado à Presidência da República.

"O PSD decidiu seguir um novo trilho político no país, eu respeito mas tenho um pensamento diferente, que é público no Brasil. Mesmo com todas as garantias recebidas pelo presidente Kassab, decido que meu ciclo no PSD se encerra aqui e vou percorrer novos caminhos", afirmou Eliziane.

Nos bastidores, a mudança do PSD pelo PT vinha sendo negociada desde fevereiro. Durante viagem à Ásia, Lula sondou Eliziane sobre uma possível mudança de partido. A parlamentar quer concorrer à reeleição no Maranhão com o apoio do petista.

Dessa forma, a oficialização de Ronaldo Caiado como candidato do PSD sacramentou o desembarque no PT. O ex-governador de Goiás é considerado um nome mais à direita no partido que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que era favorito para ser escolhido como pré-candidato à Presidência. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também queria disputar o Planalto pela sigla.

O PSD oficializou na última segunda-feira (30) a pré-candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência da República. Em discurso, ele disse que o primeiro ato, se eleito, será conceder anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso em regime domiciliar e condenado por tentativa de golpe de Estado.

Eliziane Gama foi relatora da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investigou os ataques do 8 de Janeiro. No seu parecer, a senadora propôs o indiciamento de Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.

O cenário no Maranhão ainda é incerto. Existem três candidatos que desejam concorrer ao Senado com o apoio de Lula, mas somente duas vagas em disputa. Além de Eliziane, o senador Weverton Rocha (PDT) quer a reeleição e o ministro do Esporte, André Fufuca (PP), que atualmente é deputado.

No PT, Eliziane é vista como um nome que pode ir além do eleitorado de esquerda diante da ligação da senadora com bases evangélicas. Ela integra a Assembleia de Deus.