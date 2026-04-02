CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Pré-candidato ao Governo do Paraná, o deputado estadual Alexandre Curi, hoje no comando da Assembleia Legislativa, deixou o PSD nesta quarta-feira (1º) e se filiou ao Republicanos.

Curi é o segundo nome a abandonar os quadros do PSD do governador Ratinho Junior por não ter encontrado respaldo da legenda para concorrer ao Palácio Iguaçu.

Principal liderança da legenda de Gilberto Kassab no Paraná, Ratinho Junior ainda não anunciou publicamente quem será o candidato do partido ao governo estadual, mas desde o início do seu segundo mandato vem indicando que seu preferido é Guto Silva, secretário das Cidades.

A ausência de um anúncio claro sobre o nome de Guto Silva tem sido atrelada ao desempenho do secretário até aqui nas pesquisas de intenção de voto. O grupo ainda não o vê com condições para enfrentar o senador Sergio Moro (PL), que tem aparecido em primeiro lugar nos levantamentos.

Sem Curi e também sem Rafael Greca, que já havia trocado o PSD pelo MDB para se manter pré-candidato ao Governo do Paraná, Ratinho Junior agora se concentra em tentar alavancar o nome de Guto Silva. Na noite de terça-feira (31), o governador anunciou a filiação ao PSD de Cristina Graeml, cotada para vice em uma eventual chapa encabeçada por Guto Silva. Ela também pode sair ao Senado.

Ao abandonarem os quadros do PSD, Curi e Greca quiseram deixar claro que não estavam rompendo com o governador, que vai chegando ao final do mandato com aprovação alta do eleitorado. Mas ambos têm força eleitoral para dividir aliados que até aqui caminhavam com Ratinho Junior.

Neto de Aníbal Khury (1924-1999), que foi um dos políticos mais poderosos do Paraná, Alexandre Curi está no sexto mandato como deputado estadual. Em 2022, foi o mais votado para a Assembleia Legislativa.

Nas eleições de 2024, Curi rodou o Paraná e calcula ter ao menos 180 prefeitos eleitos apoiados por ele, entre 399 municípios. No pleito deste ano, um dos nomes que pode integrar a chapa do Republicanos é Pedro Lupion, deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Lupion está de olho no Senado.

Já Rafael Greca, que hoje ocupa uma secretaria no governo estadual, foi eleito três vezes prefeito de Curitiba. O primeiro mandato foi ainda no início da década de 1990. Na disputa de 2000, ele se reelegeu sem segundo turno. Alvaro Dias (MDB), ex-governador e ex-senador, vai integrar a chapa de Greca para tentar voltar ao Senado.

Além de Moro, Guto, Curi e Greca, o campo da oposição já apresentou o deputado estadual Requião Filho (PDT) como pré-candidato a governador. O pedetista se lança em uma aliança com o PT, que tem a ministra Gleisi Hoffmann como pré-candidata ao Senado.