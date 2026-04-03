SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prazo para emitir o primeiro título eleitoral ou regularizar o documento para as eleições de 2026 termina no dia 6 de maio. A data também é limite para quem deseja transferir o título para outra cidade, mudar o local de votação ou regularizar a situação eleitoral.

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos. Quem completa 18 anos entre as datas do 1º e 2º turno é obrigado a votar no 2º turno.

Adolescentes de 15 anos também podem emitir o primeiro documento, mas só terão a opção de votar caso completem 16 anos até a data do pleito.

Nestas eleições, o 1º turno será realizado em 4 de outubro, e o eventual 2º turno, no dia 25 do mesmo mês. Estão em disputa os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador (1ª e 2ª vaga), governador e presidente da República.

Veja o passo a passo para votar nas eleições de 2026:

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COMO EMITIR OU REGULARIZAR O TÍTULO

O pedido pode ser feito gratuitamente de duas formas:

- online pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral);

- presencialmente, nos cartórios eleitorais ou postos de atendimento da Justiça Eleitoral.

No entanto, quem ainda não tem a biometria cadastrada deve fazer a coleta das digitais presencialmente. É o caso de quem vai tirar o título pela primeira vez ou de quem registrou ou utilizou a biometria pela última vez há mais de dez anos.

Para quem precisa colher a biometria, o TSE recomenda fazer o requerimento pela internet até 6 de abril para garantir tempo suficiente para comparecer ao cartório e concluir o atendimento.

DOCUMENTOS PARA EMITIR O TÍTULO

- documento de identificação com foto (como carteira de identidade, carteira de trabalho ou passaporte);

- comprovante de residência recente (são aceitas contas de luz, água ou telefone);

- comprovante de quitação do serviço militar (para homens que completam 19 anos no ano em que forem requerer o título);

- comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (se houver).

COMO CONSULTAR SITUAÇÃO DO TÍTULO E BIOMETRIA

Na página do Autoatendimento Eleitoral, escolha a opção 6: "Consulte a situação de seu título, da sua identificação biométrica e do cumprimento das obrigações eleitorais das últimas eleições".

É necessário informar o número do título, o CPF ou nome do eleitor com a data de nascimento.

COMO TRANSFERIR O TÍTULO OU MUDAR O LOCAL DE VOTAÇÃO

Se o eleitor desejar escolher um novo local de votação dentro do seu município atual (para residentes no Brasil ou no exterior), basta acessar o site do TSE e selecionar a opção "Troque seu local de votação". O pedido também pode ser feito presencialmente em um cartório eleitoral.

Já para solicitar a transferência de domicílio, é necessário que o eleitor:

- resida há pelo menos três meses no novo município;

- não tenha, nos 12 meses anteriores ao pedido, tirado o primeiro título de eleitor ou feito outra transferência de domicílio eleitoral;

- apresente um comprovante de residência recente e um documento de identificação oficial com foto.

Caso a mudança de residência seja para outro país, é necessário apresentar os mesmos documentos na sede da embaixada ou repartição consular brasileira vinculada ao local do novo endereço. Eleitores inscritos no exterior podem votar apenas nas eleições para presidente da República.

PENDÊNCIA ELEITORAL

As multas eleitorais decorrentes de ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais também podem ser pagas pelo Autoatendimento Eleitoral, pelo Aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral, por meio de boleto, Pix ou de cartão de crédito.

Eleitores que tiveram o título cancelado após o não comparecimento a três eleições consecutivas também podem regularizar a situação após o pagamento das multas.