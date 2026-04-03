SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisadores da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) identificaram a cela do DOI-Codi em São Paulo onde foi encenado o suicídio do jornalista Vladimir Herzog, morto sob tortura por agentes da ditadura militar em 1975.

Segundo a universidade, a identificação do espaço foi possível após a análise de arqueologia forense que cruzou fotografias produzidas à época, depoimentos de torturados, laudos periciais e plantas arquitetônicas originais com evidências físicas ainda preservadas na estrutura do prédio localizado na Rua Tutóia, na Vila Mariana.

"O mais importante desta descoberta é a gente provar que todo esse processo foi uma farsa. A gente ainda tem muitas perguntas a serem respondidas, mas essa descoberta responde uma: que esta fotografia foi feita nesta sala a partir também de um laudo fraudulento", afirma a pesquisadora Deborah Neves, em vídeo publicado pela Unifesp.

Vladimir Herzog, conhecido como Vlado, era diretor da TV Cultura quando compareceu de forma espontânea ao DOI-Codi no dia 25 de outubro de 1975 para explicar suas relações com o PCB (Partido Comunista do Brasil), principal organização de esquerda do país na época. Ele morreu no mesmo dia no local, após intensas sessões de tortura.

A ditadura alegou que Vlado se enforcou em sua cela com um cinto ?embora os uniformes usados pelos presos no DOI-Codi não tivessem cintos.

A foto divulgada, montada pelo regime, mostrava o jornalista de joelhos dobrados, com o corpo pendurado por uma distância menor que a altura dele. Na preparação para o sepultamento, foram encontradas marcas de tortura.

A versão do suicídio logo foi contestada, mobilizando protestos, greves estudantis e questionamentos públicos à época, entre eles um ato inter-religioso na Catedral da Sé que desafiou abertamente a ditadura.

Viúva de Vlado, a publicitária Clarice Herzog entrou com uma ação na Justiça Federal de São Paulo, em abril de 1976, pedindo que o Estado fosse responsabilizado pela prisão, tortura e morte do marido. Em outubro de 1978, o juiz Márcio José de Moraes condenou a União pelo crime.

Os responsáveis diretos, no entanto, nunca foram julgados e os processos judiciais sobre o caso foram derrubados com base na Lei da Anistia de 1979, que concedeu perdão aos militares que cometeram crimes durante a ditadura.

A pesquisa que identificou a cela faz parte do projeto Memorial Virtual DOI-Codi, que busca documentar e tornar acessíveis evidências históricas relacionadas ao funcionamento do centro de repressão política que funcionou entre 1969 e 1983.

Escavações já encontraram inscrição na parede, material biológico que pode ser sangue e outros vestígios. Uma das expectativas dos pesquisadores é a de que o material encontrado possa fortalecer o pedido a favor da transformação do local em um memorial.

Atualmente, um dos quatro prédios que formam o complexo serve de endereço para o 36º Distrito Policial de São Paulo.