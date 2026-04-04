BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ex-senadora Kátia Abreu oficializou neste sábado (4) sua filiação ao PT (Partido dos Trabalhadores) no Tocantins.

Ligada aos ruralistas, ela já foi ministra da Agricultura no governo Dilma Rousseff (PT) e se indispôs com seu próprio partido na época, o MDB, para apoiá-la durante o processo de impeachment que alçou Michel Temer (MDB) ao comando do Palácio do Planalto.

Sua relação com o PT, porém, nem sempre foi amistosa. Ela já foi crítica de Lula (PT) no passado, mas apoiou o presidente nas eleições presidenciais em 2022 e, agora, trabalhará por sua reeleição.

"[Quero] Agradecer ao presidente Lula, que também reforça esse convite para que eu filie no PT do Tocantins", disse a ex-senadora em vídeo publicado nas redes sociais. "Estaremos juntos nessa luta pela democracia, pela reeleição do presidente Lula."

Kátia Abreu iniciou a carreira política no antigo PFL, sigla pela qual exerceu o mandato de deputada federal a partir de 2000. Em 2006, foi eleita senadora pelo DEM. Ambos os partidos foram absorvidos pelo atual União Brasil.

Depois, em 2015, iniciou um segundo mandato no Senado, que se encerrou após as eleições de 2022.

Ela também teve passagens pelo PSD e pelo MDB. Em 2018, filiou-se ao PDT para concorrer à vice-Presidência na chapa de Ciro Gomes ?eles ficaram em terceiro lugar, atrás de Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PL), este último eleito em segundo turno.

Em 2020, Kátia Abreu ingressou no PP, sigla na qual permaneceu até 2024, segundo registros da Justiça Eleitoral.