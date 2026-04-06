RIO VERDE, GO (FOLHAPRESS) - Um dia após ter anunciado ser pré-candidato à Presidência da República, o escritor Augusto Cury, 67, disse nesta segunda-feira (6) que irá até o fim da disputa eleitoral, que será sua única incursão na política e que não usará fundo eleitoral na campanha.

As afirmações foram feitas em Rio Verde (GO), no primeiro dia da Tecnoshow, principal feira agrícola no Centro-Oeste do país. Após uma palestra para um auditório lotado, com mais de 600 produtores rurais, o agora presidenciável disse à reportagem que resolveu entrar na política justamente por "não precisar do poder".

O partido Avante afirmou, neste domingo (5), que Cury, recém-filiado à legenda, é pré-candidato à Presidência da República nas eleições de outubro.

"Ela [candidatura] vai até o final. Alguém com o meu currículo e com a minha biografia não deveria entrar no teatro da política, um teatro pantanoso onde há muitas críticas e não poucos haters. E vários líderes que eu conversei, dos mais diversos partidos, falaram ?doutor Cury, por que você [quer] entrar na política? Você não precisa.? Porque justamente não preciso do poder, não amo o poder, estou entrando", disse.

De acordo com ele, a participação na eleição será a sua única, sem pretensão de fazer carreira política.

"Não sou político, não tenho experiência política, mas quero agregar as melhores mentes e se eu tiver a possibilidade de vencer, não sei se a minha chance é pequena ou grande, mas as melhores mentes, dos mais diversos partidos para o Brasil dos nossos sonhos. Vou tentar uma vez só, é minha parte de contribuição."

Em sua palestra para um público formado principalmente por mulheres, Cury falou sobre "Saúde mental no agro: como proteger a mente dos líderes em um setor de alta pressão", contou passagens sobre a vida de Jesus Cristo e fez meditação com o público. Ao término, mais de uma centena de participantes do encontro fez filas para tirar fotos com o escritor.

A feira agrícola em Rio Verde reúne cerca de 700 expositores até sexta-feira (10) no CTC (Centro Tecnológico Comigo). Organizada pela cooperativa Comigo, tem a expectativa de ao menos repetir os 140 mil visitantes da edição do ano passado.

Cury também afirmou que não utilizará fundo partidário em sua campanha.

"Dois dos lemas, a campanha mais barata, nós não vamos usar fundo partidário. Pacífica, a mais pacífica. A mais inteligente, talvez, e a mais regada a propósitos, projetos, na história do Brasil, 100% projetos. Quantos % de ataques pessoais? Zero. É romantismo? Sou uma pessoa romântica, eu gosto de educar as pessoas, é minha função como educador", afirmou.

Ao falar sobre os principais problemas a serem combatidos no país, Cury disse que 8 milhões de jovens estão "desesperançados" do Brasil por não estudarem nem trabalharem e que é preciso criar ambiente para que eles aprendam a desenvolver empresas e a ter igualdade de oportunidades.

Também afirmou ser necessário diminuir as estatísticas de feminicídios no país e legalizar as moradias em comunidades, até para que os proprietários possam usar as escrituras para terem "pertencimento" e poderem usá-la para financiar negócios próprios.

Natural de Colina, interior de São Paulo, Cury é médico psiquiatra pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Autor de obras de autoajuda, ele é o criador da Teoria da Inteligência Multifocal, com livros publicados em 70 países. Tem mais de 25 milhões de exemplares vendidos somente no Brasil.

Em 2022, o Avante havia lançado o deputado federal André Janones (hoje na Rede-MG), mas, faltando alguns meses para as eleições, retirou sua candidatura, decidindo apoiar Lula para um terceiro mandato.