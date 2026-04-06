SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da OAB-SP (Ordem dos Advogados Brasil, Seção São Paulo), Leonardo Sica, afirmou nesta segunda-feira (6) que já existem elementos suficientes para que ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) sejam investigados por ligações com o Banco Master.

"Tudo que eu conheço é pelas notícias, e acho que as notícias merecem investigações, sim. Nós temos que apontar para a Procuradoria-Geral da República, que está silente", afirmou Sica.

De acordo com o advogado, o Conselho Federal da OAB está em contato com a PGR para levar essa pauta adiante. Como mostrou a Folha de S.Paulo, o combo de elos revelados entre magistrados e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro pressionam Paulo Gonet para que os fatos sejam investigados.

"A melhor situação para quem está sob suspeita é ter uma investigação, porque te permite sair da suspeita, te permite filtrar a suspeita. Se existem suspeitas, a melhor solução que a nossa democracia conhece é a investigação", disse Sica, que é criminalista.

"Até porque haverá coisas que não são comprovadas, que são comprovadas, que não são bem assim. Agora, quando não tem investigação, a gente fica em suposições, baseadas nos fatos. A gente conhece os fatos, mas as pessoas têm que se explicar."

Questionado sobre a quem estaria se referindo, o presidente da OAB-SP afirmou que não deseja personalizar. "Não estou dizendo sobre pessoas. Ter pessoas sobre suspeita não me preocupa. Me preocupa ter uma instituição sobre suspeita."

A declaração foi dada a jornalistas na sede da OAB-SP, no centro da capital paulista, onde ocorre evento promovido pela entidade para debater o Poder Judiciário.