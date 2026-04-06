SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-ministro Márcio França (PSB) anunciou nesta segunda-feira (6) sua pré-candidatura ao Senado por São Paulo após deixar o Ministério do Empreendedorismo para concorrer às eleições.

França anunciou a pré-candidatura ao lado de Rubens Furlan, ex-prefeito de Barueri, que deve ser seu suplente na chapa. "Márcio França e Rubens Furlan juntos para o senado em São Paulo! Convocação feita e convite aceito. Teremos o melhor prefeito da história das cidades paulistas na suplência ao Senado por SP."

Decisão de França por concorrer às eleições foi tomada após reunião com o presidente Lula (PT). Havia uma expectativa de que o ministro assumisse o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), mas isso não aconteceu.

Além dele, PSB deve ter a ex-ministra Simone Tebet (PSB) concorrendo ao Senado pelo partido em São Paulo. A ex-ministra Marina Silva (Rede) também deve concorrer ao cargo pelo estado.

Lula e aliados tentam resolver um xadrez antigo em São Paulo. Com muitos nomes, embora poucos petistas, o presidente conseguiu convencer Fernando Haddad a concorrer ao governo do estado, que vinha resistindo, e tem a possibilidade "importar" as ministras para a vaga ao Senado.

França ocupou duas pastas no governo. Em setembro de 2023, ele deixou Portos e Aeroportos para dar lugar a Silvio Costa Filho (Republicanos), em meio a um rearranjo do governo por apoio do centrão, e assumiu o Empreendedorismo, criado para ele como 38ª pasta do governo.

Haddad, Marina e Tebet já deram lugar aos substitutos, que eram secretários do governo. Como o UOL mostrou, já era um plano que os números dois de cada pasta assumissem os lugares dos titulares para dar sequência ao trabalho.


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