SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta segunda-feira (6) que a postura crítica do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) é contraproducente.

"Nesse momento eu acho que não é inteligente. É uma questão que a gente tem que deixar a vaidade de lado, deixar de lado quem tem razão e quem não tem, porque é uma questão de sobrevivência do nosso país", disse Flávio em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

O senador elogiou Nikolas, a quem chamou de "maior potência digital" e "moleque de ouro". "Apesar da idade baixa pra política, ele tem 29 anos de idade. É um cara que é maduro. É um cara inteligente. É um cara que entende o jogo político. Que ajuda demais", afirmou.

A declaração veio dois dias após Eduardo e Nikolas trocarem farpas na rede social X (ex-Twitter). Eduardo acusou o deputado mineiro de compartilhar conteúdo de um perfil de direita que não apoiava a pré-candidatura presidencial de Flávio. O deputado mineiro, então, respondeu com um riso à publicação.

"Risinho de deboche para mim? Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família", disse Eduardo.

Ele afirmou que Nikolas coloca Flávio em uma "espiral de silêncio" ao não demonstrar apoio público efetivo.

Ele continuou: "Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente. Demorei muito para acreditar que você trabalhava o algoritmo das suas redes para dar visibilidade a quem deseja a morte de meu pai, a quem comemora a prisão dele e a todos os que odeiam a mim e a minha família".

Logo após o novo atrito, Flávio publicou no sábado um vídeo nas redes sociais pedindo pacificação. "É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país para resgatar", disse.

Nikolas compartilhou o vídeo com o comentário: "Concordo, presidente. Cada um fazendo sua parte chegaremos lá".

O episódio é mais um capítulo no racha interno do PL desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso e declarado inelegível. Integrantes do centrão avaliam que as brigas públicas, especialmente envolvendo a família Bolsonaro, dificultam a costura de alianças para Flávio e arranham a imagem de moderação que ele tenta projetar.

Em fevereiro, Nikolas já havia afirmado, após visita a Bolsonaro na Papudinha, que Eduardo "não está bem", em resposta às críticas feitas contra ele e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por, na visão de Eduardo, não terem se engajado o suficiente na campanha de Flávio.