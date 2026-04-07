SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta terça-feira (7) que se a candidatura do -ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado atingir 15% das intenções de voto, "está ótimo". A declaração foi feita durante um evento de investimentos do Bradesco BBI, em São Paulo.

Segundo Kassab, existe uma polarização entre o petismo e o bolsonarismo, que não está consolidada. Para ele, o apoio a Caiado é uma alternativa na qual aposta que possa dar certo.

"Acho que é muito importante que tenha essa alternativa, nem que fosse para perder. Os brasileiros precisam mostrar que existe outro caminho", disse.

Kassab afirmou que, mesmo se Caiado não chegar ao segundo turno, ter 15% dos votos é uma esperança. "São 15% com os quais nós vamos chamar alguém e dizer: 'nós vamos apoiar porque queremos isso e aquilo'".

O dirigente do PSD destacou que tanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto Flávio Bolsonaro (PL) possuem rejeições acima de 40%. "O voto do Lula não é consolidado. Dos 40% e poucos que ele tem, metade é fluido. Com o Flávio é a mesma coisa", avaliou.

Caiado foi confirmado pré-candidato do partido na semana passada. Na ocasião, prometeu conceder indulto a Jair Bolsonaro (PL), mas fez críticas a Flávio, questionando a experiência dele para governar o país.

Em pesquisa Datafolha divulgada há um mês, o presidenciável do PSD marcou 4% das intenções de voto em cenário com Lula, que aparecia com 39%, e Flávio, que tinha 33%.