BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ex-prefeito de Sobral e irmão do ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB), Ivo Gomes foi nomeado para um cargo com remuneração de R$ 52,5 mil no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A nomeação irritou uma ala do PT, pois Ivo chegou a afirmar ser necessário ter "cuidado com a carteira" no contexto de uma visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao estado.

A fala foi proferida em 2021, quando Ivo ainda era prefeito de Sobral. Segundo aliados, sua nomeação no BNDES foi uma articulação do ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT), que foi governador do Ceará, e do senador Cid Gomes (PSB). A jogada tirou o ex-prefeito do cenário político e o desloca para o Rio de Janeiro, impedindo uma aproximação com Ciro Gomes, que disputará o governo local contra o PT.

Enquanto Ivo estava sendo nomeado para o BNDES, seu outro irmão, Lúcio Gomes, pediu exoneração da Companhia de Docas do Ceará e deve embarcar na campanha de Ciro Gomes. A avaliação do grupo de Camilo, que deixou o MEC e é uma alternativa de candidatura ao governo do Ceará, é que a nomeação impediria uma aproximação de Ivo com Ciro.

Ivo ajudou na campanha de Ciro Gomes em 2022, quando o ex-governador do Ceará concorreu à Presidência da República. O então prefeito de Sobral chegou a representar o irmão num debate sobre educação promovido pela Folha de S.Paulo.

O Ceará se tornou um dos grandes problemas de Lula, que precisa consolidar seu favoritismo no Nordeste nesta eleição. No estado, Ciro Gomes vem liderando as pesquisas, e o PT tenta encontrar maneiras de fortalecer o governador Elmano de Freitas, que tentará a reeleição.

Procurado, Ivo afirmou à reportagem que apoiará Lula. "Votei em Lula em todas as eleições em que ele foi candidato, nesta não vai ser diferente", afirmou. Questionado sobre o comentário acerca da necessidade de tomar "cuidado com a carteira" por causa do petista, o novo funcionário do BNDES afirmou que trata-se de "um comentário infeliz".

O BNDES informou que Ivo Gomes ocupa o cargo de assessor chefe de departamento junto à Presidência da instituição. O banco informou ter 27 assessores externos, ou seja, cargos ocupados por profissionais que não são de carreira.

Segundo o banco, Ivo "se dedicará à agenda de desenvolvimento da Região Nordeste e contribuirá na elaboração de programas sociais do BNDES, em especial a agenda de segurança pública". A instituição afirmou que ele "trará grande contribuição profissional ao BNDES, onde terá uma remuneração de R$ 52.554,56".

O banco diz que o salário é compatível com aquela que recebia como procurador municipal e também segue o Plano de Remunerações vigente.