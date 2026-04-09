BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, decidiu antecipar sua saída do cargo, que seria apenas no dia 3 de julho.

A eleição simbólica para a escolha de Kassio Nunes Marques como novo presidente da corte será no próximo dia 14, com cerimônia de posse prevista para maio.

Ao anunciar a decisão, Cármen afirmou que, se cumprisse todo o mandato, Kassio teria pouco tempo para organizar as eleições gerais de outubro ?cerca de cem dias.

"Decidi que, em vez de deixar para o último dia, a sucessão deste tribunal se inicie antes, com os procedimentos para a eleição dos novos dirigentes e o processo de transição", disse a ministra.

A magistrada afirmou que a medida busca "garantir o equilíbrio e a tranquilidade na passagem das funções". Na gestão Kassio, o ministro André Mendonça assume como vice do TSE.