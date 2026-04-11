BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o líder do governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), como o próximo ministro da Secretaria de Relações Institucionais. A pasta é a responsável pela articulação política do Planalto com o Congresso.

A decisão por Guimarães foi tomada nesta semana, após consulta do Planalto ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A ideia é anunciá-lo na próxima semana. O posto está vago desde a saída da ex-ministra Gleisi Hoffmann, que deixou o cargo para tentar uma vaga no Senado pelo Paraná.

Outros nomes foram pensados para o ministério antes de Guimarães. Lula desistiu de nomear o secretário-executivo do Conselhão (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável), Olavo Noleto, após ressalvas de líderes do Congresso à escolha.

Com a desistência, o presidente passou a procurar um articulador mais experimentado. Noleto já ocupou diversos cargos em gestões petistas, mas nunca exerceu um mandato eletivo, como de deputado ou senador.

Segundo interlocutores, Lula gostou do perfil de Noleto, mas avaliou que o cargo requer um nome com experiência na política cotidiana e com conhecimento sobre o equilíbrio de forças do Congresso.

A partir daí, foram cogitados os nomes do senador Otto Alencar (PSD-BA) e do ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social). Ambos são vistos como pessoas leais ao governo, mas com bom trânsito no centrão.

O senador, porém, afirmou a aliados que não poderia assumir a SRI por alguns motivos, um deles sua saúde. O plano de Otto é se reeleger senador pela Bahia. Já Wellington, que comanda o ministério responsável por programas como o Bolsa Família, demonstrou mais vontade de ajudar Lula na campanha.

A SRI cuida das relações entre o Palácio do Planalto e o Congresso. A pasta articula acordos com deputados e senadores e é responsável também pela liberação de emendas parlamentares. Dessa forma, o Planalto entendeu que Guimarães seria o nome ideal.

Deputado federal em seu quinto mandato, Guimarães é um nome próximo ao presidente da Câmara, Hugo Motta. Também era próximo do ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e dos demais líderes do centrão.