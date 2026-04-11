SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, 65, venceu neste sábado (11) a eleição interna para a formação da lista tríplice que será enviada ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), responsável por nomear o chefe do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) para o biênio 2026-2028.

Oliveira e Costa recebeu 1.305 votos, contra 456 do procurador de Justiça Criminal Marco Antônio Ferreira Lima, 63, único adversário na disputa. Em termos percentuais, é a maior vitória da história do pleito, segundo o Ministério Público.

A participação foi de 96,6% dos 2.071 promotores e procuradores aptos a votar. A eleição ocorreu de forma eletrônica, das 9h às 17h.

Pela Lei Orgânica do Ministério Público paulista, o governador é obrigado a escolher um nome dentro da lista tríplice --diferentemente do modelo federal, em que o presidente pode indicar alguém de fora. Apesar do aparente contrassenso de haver apenas dois nomes na disputa, o processo vai indicar qual deles é o mais votado entre os pares, embora Tarcísio tenha liberdade para escolher entre eles. O próprio Oliveira e Costa, nomeado em 2024, foi o terceiro colocado na ocasião.

Como mostrou a Folha em março, a avaliação interna no MP-SP é de que o cenário mais provável é a recondução de Oliveira e Costa, visto como próximo de Tarcísio.

Com quase quatro décadas de Ministério Público, Oliveira e Costa já foi procurador de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, subprocurador-geral de Justiça, diretor da Escola Superior do MP-SP e diretor da Associação Paulista do Ministério Público.

O atual procurador-geral de Justiça também tem um pé na política. Foi secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo no governo municipal de Gilberto Kassab e dirigiu a Febem (atual Fundação Casa) na gestão de Geraldo Alckmin no estado.

À Folha ele afirmou que suas prioridades seriam o aprofundamento da política de centralidade da vítima e a ampliação de ações para asfixiar financeiramente o crime e atingir o andar de cima. Citou também a importância do combate à violência contra a mulher.

"Estou muito contente, o resultado da votação é o reconhecimento de um trabalho de muita união, fruto de um esforço grande na área do combate ao crime. Estou sereno à espera da escolha do governador, em um ato de respeito", disse na noite deste sábado, após a votação.