RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Empresas ligadas ao deputado estadual Douglas Ruas (PL), pré-candidato ao Governo do Rio de Janeiro, realizaram uma série de transações imobiliárias e de precatórios nos últimos três anos. Os bens adquiridos estão avaliados, segundo escrituras, em mais de R$ 15 milhões.

As transações começaram em janeiro de 2023, quando Ruas havia sido eleito com a segunda maior votação do estado. Elas se intensificaram após setembro do mesmo ano, quando ele assumiu a Secretaria de Cidades na gestão Cláudio Castro (PL).

Inicialmente, as compras foram feitas por uma construtora em que Douglas detém 90% da sociedade ?a Saur Construção, Terraplanagem e Locação Ltda. Desde o ano passado, as aquisições de precatórios passaram a ser realizadas pela firma em nome de sua mulher, Mariana Barbosa.

Em nota, o deputado disse que sua empresa tem "sólida atuação no mercado de logística". Declarou que, a partir de 2023, "passou a atuar no mercado imobiliário e na aquisição de ativos financeiros, incluindo precatórios". Disse também que a mulher "atua no ramo varejista há dez anos".

Em seu primeiro mandato eletivo, Douglas foi escolhido para servir de palanque para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, no Rio de Janeiro. Ele ganhou força em razão da articulação com prefeitos do interior adquirida no cargo da gestão Castro.

O deputado chegou a ser eleito presidente da Assembleia Legislativa após a cassação de Rodrigo Bacellar (União Brasil) pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas a escolha foi anulada pela Justiça. Ele deve ser candidato tanto para comandar a Casa como o Palácio Guanabara para o mandato-tampão.

Pesquisa feita em cartórios pela Folha de S. Paulo mostra que a empresa Saur não havia realizado qualquer aquisição imobiliária desde 2011, quando foi criada, até 2022.

Neste período, ele se tornou policial civil, em 2013, e iniciou sua carreira em cargos políticos a partir de 2017. De 2021 a 2022, foi secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo durante o início do mandato do pai na cidade, o prefeito capitão Nelson (PL).

Em janeiro de 2023, a Saur comprou um terreno em Ipiíba, bairro de São Gonçalo, em sociedade com a Normandia Empreendimentos e Participações, de propriedade do deputado federal Altinêu Cortes (PL), vice-presidente da Câmara e aliado de Douglas. A operação, concluída em agosto com outra compra, custou R$ 1 milhão. Em março do mesmo ano, foi adquirido um outro imóvel por R$ 800 mil.

As maiores aquisições ocorreram em 2024. A Saur comprou um galpão de R$ 5 milhões e um imóvel de R$ 2,4 milhões em Duque de Caxias.

A Saur também investiu em dois precatórios em 2024, avaliados em R$ 1,7 milhão.

Precatório é a ordem judicial emitida ao fim de uma ação na qual o Estado foi condenado a pagar uma quantia. Esses títulos são vendidos no mercado por preços mais baixos que seu valor real, em razão da demora em seu pagamento. As escrituras, porém, não indicam o valor efetivamente pago pelos papéis.

A partir de 2025, as aquisições de precatórios passaram a ser feitas pela Mical Invest e Participações, de propriedade de Mariana. Ela comprou sete papéis avaliados em R$ 4,3 milhões. Não há referência ao valor efetivamente pago pelos títulos.

Nas escrituras, Mariana se identifica como maquiadora. Ela também é sócia, por meio da Mical, de dois mercados de hortifrúti em São Gonçalo.

No fim do ano passado, a Saur registrou na Junta Comercial ata de assembleia dos sócios para declarar o resultado financeiro das atividades da firma desde a origem até novembro de 2025. O documento registra um lucro de R$ 19,6 milhões.

O documento prevê a distribuição dos dividendos entre os sócios ?além dos 90% de Douglas, o vereador Nelsinho Ruas (PL), irmão do deputado, detém 9% da empresa, e Pedro Brulher, 1%. A ata previu o repasse dos valores em parcelas até 2028, iniciando em dezembro de 2026.

Douglas receberá, segundo o documento, R$ 15,9 milhões. O valor representa mais do que 12 vezes o patrimônio do ex-secretário declarado em 2022 (R$ 1,2 milhão), quando se candidatou para deputado estadual.

A Saur (sobrenome de Ruas com grafia invertida) não tem site. A sede da empresa fica num terreno murado e monitorado por câmeras em São Gonçalo, onde, no dia 16 de março, havia apenas um ônibus estacionado.

A construtora não figura como contratada do poder público de nenhuma obra. Contudo, em duas ações trabalhistas, ex-funcionários relataram que prestavam serviço para a Prefeitura de São Gonçalo em período no qual Douglas era secretário municipal.

As ações mostram obras nas ruas da cidade. Em um dos processos, há reprodução de foto de uma rede social de Nelsinho fiscalizando a obra. Todas as ações trabalhistas foram encerradas após acordo com os reclamantes.

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FIRMA TEM SÓLIDA ATUAÇÃO NO MERCADO, DIZ DEPUTADO

Douglas Ruas afirmou, por meio de nota, que a Saur Construção "tem sólida atuação no mercado de logística".

"Em 2023, a Saur também passou a atuar no mercado imobiliário e na aquisição de ativos financeiros, incluindo precatórios ? operações que foram impulsionadas em todo o mercado empresarial brasileiro por mudanças regulatórias e decisões do STF", afirmou o deputado.

De acordo com a nota, o registro dos lucros ocorreu em razão da reforma tributária, que prevê a cobrança de impostos sobre dividendos a partir de 2026.

"Com isso, a Saur, assim como milhares de empresas, elaborou um documento público, diferenciando os lucros aferidos antes da vigência da nova lei", declarou Ruas.

Ele também negou que tenha prestado serviços, direta ou indiretamente, à Prefeitura de São Gonçalo. "As reclamações trabalhistas movidas por ex-funcionários da Saur alegando, indevidamente, terem prestado serviço para a Prefeitura de São Gonçalo não foram aceitas pela 4ª Vara do Trabalho."

Em relação às atividades da Mical, de sua mulher, a nota afirma que "a empresa opera exclusivamente no setor privado". "Sua sócia já atua no ramo varejista há mais de dez anos."