SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornal britânico The Guardian publicou reportagem na qual mostra a frequente publicação, pelo presidente Lula (PT) e aliados, de imagens dele fazendo exercícios físicos. O veículo atribui a prática a uma estratégia para mostrar aos eleitores que o petista ainda têm vigor físico mesmo aos 80 anos.

O presidente, diz o texto, busca um novo mandato "à base de agachamentos e leg press", no momento em que seu principal adversário é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem 44 anos ?idade de Lula em sua primeira eleição presidencial, em 1989.

Entre os vídeos citados pelo veículo, está um transmitido ao vivo pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que mostra o marido fazendo agachamentos com uma toalha branca em volta do pescoço, "no estilo Rocky Balboa", em referência ao personagem boxeador que estrelou filmes de Hollywood.

"Lula é rato de academia. Esse homem está em ótima forma para continuar cuidando do Brasil até 2030", escreveu um apoiador no X, em post que consta da reportagem.

Outras filmagens citadas mostram Lula correndo e usando aparelhos de academia. "Não podemos parar a passagem do tempo, mas podemos cuidar da nossa saúde", disse o petista em uma delas.

A estratégia já havia sido vista na eleição de 2022, quando Lula apareceu treinando boxe.

A idade do presidente octogenário, que se virou contra o democrata Joe Biden nos EUA, já foi usada por Flávio para criticar o rival. "Lula é como Opala, 'velhão', já foi bonito, mas hoje não te leva a lugar nenhum e ainda bebe para caramba", disse o senador.

O petista respondeu: "Outro dia o filho do Bolsonaro [Flávio Bolsonaro] disse assim: o Lula é o Opala velho. Quando ele fala assim, eu não me ofendo. Porque eu tive um Opala 94 turbinado. Se ele conhecesse o meu Opala, ele não falava. Ele fala porque o Opala dele é o pai dele, que está no desmanche. O Opala que ele conhece é o pai dele. Ele não sabe o que é o Opala turbinado", disse Lula.

No ano passado, ele afirmou que, para ser candidato, precisa "estar 100% de saúde". Já na última quinta, declarou que ainda não decidiu sobre candidatura, mas que dificilmente deixará de concorrer.