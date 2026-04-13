BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA dos Estados Unidos prendeu nesta segunda-feira (13) o ex-deputado federal cassado Alexandre Ramagem, de acordo com a Polícia Federal.

Ramagem é considerado foragido da Justiça brasileira, após ter fugido do Brasil e ir para os Estados Unidos no ano passado. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ex-diretor da Abin saiu de forma clandestina do Brasil pela fronteira com a Guiana.

Ramagem teria se mudado em setembro para um condomínio de luxo na Flórida, enquanto gravava vídeos e votava à distância nas sessões da Câmara, amparado por um atestado médico.

Em dezembro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a abertura do processo de extradição de Ramagem, condenado pela trama golpista.

A condenação definitiva do núcleo central da trama golpista, do qual o parlamentar fazia parte, foi decretada por Moraes em 25 de novembro.

O ex-parlamentar foi condenado pelo STF à perda de mandato e a 16 anos e um mês de prisão por participar de tentativa de golpe de Estado.

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