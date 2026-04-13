CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), confirmou na noite desta segunda-feira (13) ter escolhido o deputado federal Sandro Alex para ser o candidato do PSD ao governo estadual nas eleições de outubro.

Sandro Alex exerce seu quarto mandato como deputado federal, mas, até o período de desincompatibilização, no início deste mês, comandava a Secretaria de Infraestrutura e Logística, pasta prestigiada na gestão Ratinho Junior.

A principal base eleitoral de Sandro Alex é Ponta Grossa, quarta maior cidade do Paraná. Nas eleições municipais de 2024, seu irmão, o deputado estadual Marcelo Rangel (PSD), saiu derrotado na disputa pela prefeitura. O pleito foi vencido por Elizabeth Schmidt (União Brasil) com engajamento do senador Sergio Moro (hoje no PL) na campanha.

A confirmação de Sandro Alex nesta segunda pegou aliados de surpresa, já que o secretário das Cidades Guto Silva (PSD) era considerado o mais provável para a vaga, após as saídas de Rafael Greca e Alexandre Curi da lista de pré-candidatos do PSD.

Na avaliação do grupo, embora Guto Silva tivesse a preferência pessoal do governador, as pesquisas de intenção de voto não o colocavam como competitivo na corrida com Moro, que tem figurado em primeiro lugar até aqui.

Ratinho Junior intensificou a agenda com Guto desde o início do ano, mas, ainda inseguro sobre o desempenho do aliado, evitou bater o martelo sobre um nome.

Com a demora, outros políticos do PSD interessados na principal cadeira do Palácio Iguaçu resolveram deixar o partido.

O ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca migrou para o MDB e o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, se filiou ao Republicanos.

Ambos dizem que trocaram de legenda para permanecerem como pré-candidatos a governador, mas uma aliança entre eles não está descartada.

Além de Sandro Alex, Moro, Curi e Greca, o campo da oposição definiu o nome do deputado estadual Requião Filho (PDT) para concorrer a governador, em uma aliança com o PT.

Ratinho Junior articulava se lançar à Presidência da República pelo PSD, mas desistiu em março. A necessidade de priorizar a eleição estadual foi citada como um dos motivos. O escolhido para ser o candidato do partido na disputa nacional foi Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás.