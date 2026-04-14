BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) disse nesta terça-feira (14) que será candidato à reeleição, após uma fala sua ter sido interpretada principalmente pelo mercado financeiro como um sinal de que ele poderia não disputar um novo mandato.

Lula disse que é um "compromisso moral, ético e até cristão não permitir que os fascistas voltem a governar". Ele se refere ao crescimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente da República, nas pesquisas eleitorais. Flávio é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As declarações desta terça-feira foram dadas em entrevista aos sites Brasil 247, DCM e Revista Fórum. A fala que levantou as especulações sobre desistência foi dada na semana passada, em entrevista ao ICL Notícias.

"Falo que eu não decidi ser candidato ainda, mas o fato é que vai ter uma convenção no meio de junho e eu, para decidir ser candidato, vou ter que apresentar um programa, uma coisa nova para esse país. Alguma coisa para que a gente não fique só 'entra um mandato, acaba com a fome, sai, volta e a fome tá de volta outra vez'", declarou o petista na última semana.

Na mesma entrevista Lula disse que dificilmente não seria candidato. Em 2022, quando disputou o mandato que exerce atualmente, o petista também dizia no período de pré-campanha que não sabia se seria candidato -mas todos no mundo político sabiam que ele seria.

Nesta terça, o chefe do governo afirmou. "Sou candidato por isso, eu tenho muita coisa para fazer nesse país". Ele disse que nunca teve tanta energia para governar. "Meu quarto mandato é para fazer esse país dar um salto decisivo", declarou.

Lula também afirmou que o mercado financeiro sempre preferirá outro candidato em seu lugar. O presidente disse que os grandes atores da economia não querem políticas de inclusão social, mas apenas que o governo garanta o pagamento de juros.