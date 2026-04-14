SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-deputado federal Alexandre Ramagem, 53, foi preso na segunda-feira (13) nos Estados Unidos pelo serviço de imigração do país.

Cassado pela Câmara e foragido do Brasil, ele havia sido condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 16 anos por tentativa de golpe de Estado.

Ramagem foi diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no governo de Jair Bolsonaro (PL). Saiba mais sobre a prisão e os próximos passos do caso.

POR QUE ALEXANDRE RAMAGEM FOI PRESO NOS ESTADOS UNIDOS?

Segundo integrantes do governo americano, Ramagem foi preso por questões migratórias. Documento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos mostra que ele estava com visto expirado.

Já a Polícia Federal afirmou que o ex-deputado foi preso em decorrência de uma cooperação policial internacional junto a autoridades dos EUA.

Aliados do ex-deputado rebatem essa afirmação e dizem que ele foi detido devido a uma suposta infração de trânsito leve, o que culminou em uma análise migratória.

O QUE ELE FAZIA NOS EUA?

Ramagem fugiu para os Estados Unidos após ser condenado a 16 anos de prisão por participação na trama golpista. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ex-deputado saiu de forma clandestina do Brasil pela fronteira com a Guiana.

Ele teria se mudado em setembro para um condomínio de luxo na Flórida, enquanto gravava vídeos e votava à distância nas sessões da Câmara, amparado por um atestado médico. Posteriormente, a Casa cassou seu mandato.

Recentemente, Ramagem disse que tentaria uma carreira de repórter nos EUA.

QUAL TERIA SIDO O PAPEL DE RAMAGEM NA TRAMA GOLPISTA?

Ramagem foi acusado de ser um dos responsáveis por preparar o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra as urnas eletrônicas.

Segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), ele também montou uma estrutura paralela na Abin para realizar ataques virtuais e produzir desinformação contra opositores, utilizando ferramentas como o sistema FirstMile para monitorar a localização de celulares de ministros do STF, deputados e jornalistas.

A defesa dele nega as acusações.

O QUE ACONTECE AGORA?

Um documento do Departamento de Segurança Interna dos EUA diz que, por estar com o vídeo expurado, Ramagem está sujeito a deportação.

O governo já havia pedido que ele fosse extraditado para o Brasil. Bolsonaristas fizeram apelos à Embaixada dos EUA e ao Ministério da Justiça para que ele seja liberado.