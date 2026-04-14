BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) ironizou a capacidade do chefe do governo dos Estados Unidos de interferir em eleições no Brasil. A fala vem depois de Donald Trump apoiar Viktor Orbán, que estava no poder na Hungria havia 16 anos, e ver o aliado sendo derrotado.

Lula foi questionado, em entrevista aos sites Brasil 247, DCM e Revista Fórum, se tinha receio de uma intervenção dos EUA nas eleições brasileiras, quando ele concorrerá a um novo mandato como presidente da República.

"Receio eu não tenho. Eu acho que ele [Trump] me ajudaria muito se ele fizesse isso", declarou Lula. O petista mencionou o fato de o vice de Trump, J.D. Vance, ter ido ao país europeu ajudar na campanha de Orbán.

Um dos melhores momentos de popularidade do petista foi no ano passado, depois de Trump anunciar um tarifaço contra produtos brasileiros e se colocar contra as investigações sobre a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O movimento de Trump deu a Lula a possibilidade de explorar um discurso de soberania nacional, o que colocou seus opositores na defensiva.

O presidente brasileiro também afirmou, na entrevista, que tem visto notícias sobre Trump "dando palpite" em eleições em outros países e que isso é um erro e uma intromissão sem precedentes nas soberanias. Além disso, Lula criticou os movimentos do grupo político bolsonarista para obter apoio americano.

"Os meus adversários têm um filho lá, que foi pedir para o Trump intervir no país", disse Lula em referência ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. "Acho isso um erro de comportamento tanto deles pedindo quanto do Trump", declarou.

Aliados de Lula encaravam a eleição húngara como um teste para o poder de intervenção de Trump.

Além disso, o presidente brasileiro criticou Trump por ter publicado uma imagem se comparando a Jesus Cristo e deu razão ao papa Leão 14 na crítica que o pontífice fez ao americano.

"Aquela imagem de Jesus Cristo... aquilo é uma... sinceramente, aquilo não contribui com quem acredita no sistema multilateral, quem acredita na democracia", declarou Lula. A imagem, feita com ferramentas de inteligência artificial, mostra Trump vestido como Jesus Cristo enquanto cura um homem doente. O presidente americano apagou a imagem de suas redes.

No domingo, o chefe do governo dos EUA chamou o papa, que é americano e crítico da guerra no Irã, de "terrível" e "fraco".

O pontífice disse que não tem medo do governo do republicano. "Vou continuar a falar em voz alta a mensagem do Evangelho", declarou.

Lula disse que o religioso está correto na crítica que fez a Trump. "Ninguém precisa ter medo de ninguém", declarou Lula.