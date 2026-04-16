CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Pré-candidato a governador do Paraná pelo PSD, o deputado federal Sandro Alex foi um entusiasta da Operação Lava Jato e do senador Sergio Moro, ex-juiz da investigação deflagrada em 2014 e hoje também pré-candidato ao Executivo paranaense pelo PL.

Sandro Alex foi escolhido pelo governador Ratinho Junior (PSD) para a disputa ao Palácio Iguaçu na noite desta segunda-feira (13). Ele exerce hoje o quarto mandato na Câmara dos Deputados, mas, de 2019 para cá, passou a maior parte do tempo licenciado para atuar como secretário de Infraestrutura e Logística no Paraná.

Na Câmara, de 2011 a 2018, participou de votações como o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) e a reforma trabalhista de Michel Temer (MDB), se posicionando favoravelmente em ambas. No período, também elogiou a Operação Lava Jato e discursou algumas vezes em apoio a Moro.

Como vice-presidente do Conselho de Ética, Sandro Alex também atuou a favor da cassação de Eduardo Cunha, então presidente da Casa, na esteira das investigações envolvendo a Petrobras.

"Aqui, hoje, eu quero prestar uma homenagem a todos da Operação Lava Jato -à Polícia Federal, ao Ministério Público e, principalmente, ao juiz Sergio Moro, que, aliás, é do Paraná, região que muito se orgulha da família e do sobrenome Moro- pelo trabalho que vêm fazendo. Que continue nos trazendo a luz de um novo país!", declarou o deputado, em 2015.

Ao longo dos anos, Sandro Alex também saiu em defesa de Moro em momentos de contestações à operação e exaltou a ida do ex-juiz ao Ministério da Justiça, já sob Jair Bolsonaro (PL). Em 2020, publicou em uma rede social uma foto ao lado de Moro e Ratinho Junior: "É uma honra estar ao lado destes dois grandes homens públicos. O Paraná há de se orgulhar!".

Em entrevista à Folha de S. Paulo nesta terça-feira (14), Sandro Alex afirmou que "todos os brasileiros e, principalmente, os paranaenses, defendemos a Operação Lava Jato porque ela foi um marco no combate à corrupção e representava esperança", mas alega que houve frustração com os desdobramentos da investigação.

"A gente lamenta que aquilo acabou sendo anulado, e talvez um dos motivos tenha sido a própria presença dos atores ou do ator [Sergio Moro] dentro do processo político. Mas a operação faz parte da história e era o meu sentimento na época, legítimo, mas foi perdido", disse ele.

"Todo aquele trabalho realizado foi desconstruído justamente pela vontade política do próprio juiz em vir para o campo da política", continuou Sandro Alex. "E eu como integrante do Conselho de Ética ainda interagi com a operação por conta do processo de cassação do Eduardo Cunha. Fui um dos raros políticos que foi até a operação para ter a documentação necessária", afirmou ele.

Sandro Alex tem formação em direito e começou a carreira profissional no rádio. A família controla rádios em Ponta Grossa (PR), sua principal base eleitoral.

A decisão do governador pelo nome de Sandro Alex surpreendeu até correligionários. O deputado havia figurado na lista inicial de pré-candidatos do PSD elaborada ainda em 2024, mas foi deixado de lado nos meses seguintes, já que Ratinho Junior trabalhava para alavancar o nome de outro aliado, Guto Silva (PSD), ex-secretário das Cidades.

Mas o desempenho de Guto Silva nas pesquisas de intenção de voto até aqui, na avaliação do grupo, não teria sido suficiente. Moro tem aparecido em primeiro lugar e preocupa o grupo de Ratinho Junior, cujo partido tem o maior número de prefeituras no estado e a maior bancada na Assembleia Legislativa.

Críticos da escolha de Sandro Alex dentro do grupo lembram, contudo, que o deputado nem figurava mais nas pesquisas recentes e que não há certeza sobre seu potencial nas urnas. "Eu vou começar do zero, sim. É uma campanha que começa agora para mostrar a força do time Ratinho Junior. Até agora, nós estávamos trabalhando. A gente não estava perdendo tempo com campanha nem com pesquisa. Agora vamos entrar em campo", respondeu ele à reportagem.

Cotado para o Planalto, o governador recuou nos planos à presidência da República no mês passado. Entre outros motivos, identificou que precisaria se dedicar na eleição de um sucessor no estado, diante do peso de Moro junto ao eleitorado.

Já a oposição reagiu à escolha de Sandro Alex com desconfiança. Presidente do PT no Paraná, o deputado estadual Arilson Chiorato disse que Ratinho Junior faz "jogo duplo" com Sergio Moro e que Sandro Alex será um candidato "laranja". "[Ratinho Junior] não tem coragem de admitir que quer entregar o Paraná para um falso moralista, que usou a Farsa Jato para fazer politicagem", escreveu ele em uma rede social.

No pleito de outubro, o PT vai apoiar a candidatura do deputado estadual Requião Filho (PDT) para o governo paranaense.

Além de Sandro Alex, Moro e Requião Filho, o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB) também se apresenta como pré-candidato ao governo do Paraná. Já o deputado estadual Alexandre Curi, que trocou o PSD pelo Republicanos para disputar o Palácio Iguaçu, recuou dos planos.

Nesta terça-feira (14), Ratinho Junior gravou um vídeo em que confirma Curi como pré-candidato ao Senado na chapa encabeçada pelo PSD.

No mesmo vídeo, o governador citou entregas da sua gestão e, no tom da pré-campanha, afirmou que Sandro Alex foi "o secretário responsável por converter o Paraná em um canteiro de obras".