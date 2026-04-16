SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador do Rio Cláudio Castro (PL) receberá R$ 142.871,84 por férias não tiradas no período em que esteve à frente do governo do estado.

A decisão foi publicada na edição de quarta-feira (15) do Diário Oficial fluminense. Um despacho da Secretaria de Casa Civil comunicou a decisão do estado de efetuar o pagamento, mesmo após a renúncia do então governador no último dia 23. Agora, o pagamento depende apenas da disponibilidade orçamentária da pasta.

Procurada, a Casa Civil não retornou os contatos da reportagem. Ao jornal O Globo, o órgão informou que o valor é referente a 206 dias de férias não gozados por Castro no período em que ele foi vice-governador e governador do estado, iniciado em 2019.

Castro solicitou o benefício três dias após renunciar. Dados do Sistema Eletrônico de Informações fluminense apontam que o requerimento de conversão de férias em pecúnia foi encaminhado pelo ex-governador ao estado no último dia 26. Como o trâmite do caso foi sigiloso, não há outras informações disponíveis.

O ex-governador foi condenado por abuso de poder político e econômico. A decisão foi tomada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no dia seguinte à renúncia, em função de milhares de contratações sem transparência e para fins políticos no Ceperj e outros órgãos, reveladas pelo UOL.

A chapa que elegeu Castro em 2022 foi cassada pelo TSE, e o ex-governador está inelegível até 2030. Após a renúncia, o desembargador Ricardo Couto precisou assumir comando do estado porque o Rio não tem vice desde 2025 e Rodrigo Bacellar (União), presidente eleito da Assembleia Legislativa do Rio, foi afastado do cargo.