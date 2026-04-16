WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Após a saída do ex-deputado Alexandre Ramagem da prisão, a mulher Rebeca Ramagem publicou um vídeo ao lado das duas filhas do casal celebrando a soltura dele. O ex-deputado foi preso na segunda-feira (13) pelo ICE, agência de imigração dos EUA, e solto na tarde desta quarta-feira (15).

"Com Deus, a gente vai estar sempre do lado do Ramagem, do meu marido, pai das minhas filhas", afirmou ela. "Acreditando na Justiça, acreditando que as instituições devam trabalhar de forma eficiente, sem abuso e sem violência."

Desde a prisão de Ramagem, Rebeca não tinha se manifestado nas redes sociais. "Nesse momento, estamos apenas esperando a chegada dele, felizes, ansiosas, esperando muito que ele chegue para que a gente possa dar um grande beijo e abraço."

Ela ainda fez campanha para o senador Flávio Bolsonaro (PL). "Vamos continuar juntos, vamos mudar esse país, vamos mudar o destino desse país e para isso a gente precisa de Flávio Bolsonaro presidente."

A Polícia Federal afirmou que a prisão de Ramagem foi coordenada entre o governo Brasileiro e dos Estados Unidos.

Aliados do ex-deputado rebatem essa afirmação e dizem que ele foi detido devido a uma suposta infração de trânsito leve, o que culminou em uma análise migratória.

Ele é considerado foragido pela Justiça brasileira após ter sido condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele está nos Estados Unidos desde setembro do ano passado e vive na Flórida com a família.

Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ex-diretor da Abin saiu de forma clandestina do país pela fronteira com a Guiana.

Ele estava com o visto de turista expirado e por isso estava sujeito à deportação, de acordo com um documento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

Além de deputado, Ramagem foi diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no governo de Jair Bolsonaro (PL) e condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) à perda de mandato e a 16 anos e um mês de prisão por participação em tentativa de golpe de Estado.

O presidente Lula (PT) disse nesta terça que Ramagem precisa voltar ao Brasil para cumprir pena.

"O Ramagem acho que vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso em uma multazinha. Não. Ele foi preso, já estava condenado a 16 anos nesse país. Ele foi um golpista que está condenado. Tem que voltar para o Brasil para cumprir sua pena", declarou em entrevista aos sites Brasil 247, DCM e Revista Fórum.