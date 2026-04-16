WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi liberado da prisão e está em sua casa com a família na Flórida nesta quarta-feira (15), dois dias após a prisão dele pelo ICE, agência de imigração dos Estados Unidos.

A informação foi confirmada por agentes da Polícia Federal e aliados bolsonaristas, como o blogueiro Allan dos Santos pelas redes sociais e o empresário Paulo Figueiredo.

O nome dele, que aparecia no site do ICE e no do condado de Orange, na Flórida, onde ele foi detido, não aparece mais disponível.

Nesta terça, o governo dos Estados Unidos, por meio do condado da Flórida, tinha divulgado uma imagem do ex-deputado federal preso, com um moletom verde, e confirmado que ele foi preso pelo ICE, mas manteve a posição de evitar a divulgação de detalhes sobre a detenção do bolsonarista.

Um documento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos mostra que o ex-deputado estava com visto expirado e estava sujeito a deportação. De acordo com o empresário Paulo Figueiredo, Flávio já está em casa com a família.

"Alexandre Ramagem está livre. Obrigado a todos que oraram. Obrigado, presidente Trump e a todos da administração", afirmou o empresário, que ajudou nos trâmites para a liberação de Ramagem.

O empresário ainda nega que Ramagem tenha pago fiança para sair da prisão. "Com boa vontade, foi verificado que a situação imigratória dele é absolutamente regular, como dito originalmente. EUA são Império das Leis e não a várzea que se tornou o Xandaquistão [uma referência ao ministro do STF Alexandre de Moraes]. Ele não responderá a nenhum processo criminal", diz Figueiredo.

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos publicou nas redes sociais que ele está livre e em casa. "Deus abençoe a todos vocês que lutaram pelo nosso irmão." O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro também celebrou a soltura de Ramagem, agradeceu Trump e o secretário de Estado, Marco Rubio, e afirmou que Ramagem merece "asilo na terra da liberdade da liberdade, ao lado de sua corajosa esposa e sua belas filhas".

Ramagem foi preso na segunda (13) pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos.

Ele estava com o visto de turista expirado e por isso estava sujeito à deportação, de acordo com um documento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

Além de deputado, Ramagem foi diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no governo de Jair Bolsonaro (PL) e condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) à perda de mandato e a 16 anos e um mês de prisão por participação em tentativa de golpe de Estado.

O presidente Lula (PT) disse nesta terça que Ramagem precisa voltar ao Brasil para cumprir pena.

"O Ramagem acho que vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso em uma multazinha. Não. Ele foi preso, já estava condenado a 16 anos nesse país. Ele foi um golpista que está condenado. Tem que voltar para o Brasil para cumprir sua pena", declarou em entrevista aos sites Brasil 247, DCM e Revista Fórum.

Já a Polícia Federal afirmou que o ex-deputado foi preso em decorrência de uma cooperação policial internacional junto a autoridades dos EUA.

Aliados do ex-deputado rebatem essa afirmação e dizem que ele foi detido devido a uma suposta infração de trânsito leve, o que culminou em uma análise migratória.