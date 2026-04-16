RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) aparece na liderança da corrida pelo governo de Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (16).

No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, ele soma 50% das intenções de voto, enquanto a governadora Raquel Lyra (PSD) registra 38%. A diferença entre os dois é de 12 pontos percentuais.

Na sequência, os deputados estaduais Eduardo Moura (Novo) e Ivan Moraes (PSOL) aparecem com 3% e 1%, respectivamente.

Eleitores que declaram voto em branco, nulo ou que não souberam responder somam 10% no levantamento.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PE-04713/2026, tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Em relação à pesquisa realizada em fevereiro, os números permanecem semelhantes. Na ocasião, João Campos tinha 47% das intenções de voto, enquanto Raquel Lyra aparecia com 35%, mantendo uma distância igual à atual.

O Datafolha também pesquisou uma simulação de segundo turno entre o ex-prefeito e a governadora. Nesse cenário, Campos tem 52% das intenções de voto, ante 42% da adversária. No levantamento anterior, o placar estava em 53% a 40%.

No cenário espontâneo, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Raquel Lyra aparece com 28% das intenções de voto, enquanto João Campos registra 26%. Outros nomes são citados de forma residual, e 36% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas presenciais entre os dias 13 e 15 de abril, com 1.022 pessoas de 16 anos ou mais em Pernambuco. A contratante foi a Rede Nordeste de Comunicação.

João Campos renunciou à prefeitura no dia 2 de abril e costurou aliança com o senador Humberto Costa (PT), que tentará a reeleição, e a ex-deputada Marília Arraes (PDT), que também concorrerá ao Senado.

Já Raquel Lyra recebeu apoio do União Brasil para sua tentativa de reeleição. O acordo foi firmado em reunião em Brasília com lideranças partidárias, incluindo o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o presidente do União Brasil em Pernambuco e ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho, que é pré-candidato ao Senado.

A governadora deve ter o deputado federal Túlio Gadelha na segunda vaga para a disputa ao Senado. Ele se filiou ao PSD e lançou sua pré-candidatura em Caruaru, em evento com a aliada.

Já no campo da oposição, o senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou a pré-candidatura de Anderson Ferreira (PL) ao Senado por Pernambuco. Ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes e ex-deputado federal, Ferreira já disputou o governo estadual em 2022.

Em anotações de Flávio feitas durante reunião com aliados em fevereiro, conforme mostrou a Folha, Raquel Lyra seria a escolha do PL para a reeleição em Pernambuco, apesar de sua proximidade também com Lula. As anotações do rascunho indicavam que a governadora apoiaria o deputado Mendonça Filho para o Senado e que ele poderia trocar o União Brasil pelo PL.

A governadora e o ex-prefeito disputam o palanque de Lula nas eleições. Raquel Lyra afirmou que apoiará a reeleição, caso ele se mantenha neutro na disputa pelo governo pernambucano. Ela quer que o presidente não apoie nenhum candidato ao Executivo estadual ou que declare ter dois palanques no estado, o dela e o de João Campos.

Lula, por sua vez, é pressionado pelo PSB a trabalhar apenas pela candidatura de Campos, que preside o partido. O prefeito defende a permanência de Geraldo Alckmin (PSB) como vice-presidente.

Raquel Lyra e João Campos estiveram com o presidente no Galo da Madrugada, no Carnaval e também em uma agenda no Cabo de Santo Agostinho. Na passagem por Pernambuco, no entanto, o presidente evitou fazer discursos e posou para fotos com a governadora e o prefeito ao seu lado.

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