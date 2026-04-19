RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Diretório Estadual do PT do Rio de Janeiro (PT-RJ) oficializou, neste sábado (18), apoio a Eduardo Paes (PSD-RJ) na disputa pelo governo do estado. A decisão foi tomada por unanimidade durante reunião da legenda, que também definiu o ex-prefeito como principal palanque no Rio para a candidatura à reeleição do presidente Lula (PT).

Ainda durante a reunião, o PT-RJ aprovou a chapa ao Senado. A senadora Benedita da Silva (PT-RJ) foi definida como candidata titular, tendo o vereador Felipe Pires como primeiro suplente e o pastor e cantor Kleber Lucas como segundo suplente. Segundo o partido, a composição reflete um processo de construção coletiva e o compromisso com a unidade interna.

O nome de Benedita também tem sido utilizado em estratégias recentes do PT para ampliar o diálogo com setores da sociedade, especialmente o público evangélico, em meio a disputas envolvendo pautas de costumes.

No encontro, o partido discutiu o cenário político fluminense após a renúncia do ex-governador Cláudio Castro (PL-RJ) e a cassação de seu mandato, além do afastamento do então presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacellar (União Brasil-RJ).

A saída do vice-governador eleito Thiago Pampolha da linha sucessória -ao assumir vaga no TCE (Tribunal de Contas do Estado)- consolidou uma situação de dupla vacância no comando do Executivo estadual.

Diante desse quadro, o PT-RJ defendeu, também por unanimidade, a realização de eleições diretas para o chamado mandato-tampão. Em nota, a legenda afirmou que a medida é "a alternativa mais adequada" por garantir a participação popular e o respeito aos princípios democráticos.

A decisão final sobre o modelo de escolha do novo governador caberá ao STF (Supremo Tribunal Federal). O julgamento está suspenso após pedido de vista.

O diretório estadual também discutiu diretrizes de comunicação partidária e reafirmou que as inserções institucionais seguiram as regras do estatuto, com participação de mulheres e diferentes correntes internas.

A legenda informou ainda que realizará, em 23 de maio, o Encontro Estadual do PT, que dará continuidade ao processo de organização interna e à definição das estratégias eleitorais.