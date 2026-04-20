SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro do STF Gilmar Mendes pediu a Alexandre de Moraes que Romeu Zema seja investigado no inquérito das fake news após o ex-governador divulgar um vídeo satírico sobre ministros do STF.

Gilmar enviou a Moraes uma notícia-crime e uma representação pedindo apuração sobre a postagem feita por Zema nas redes sociais. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pela reportagem.

Moraes encaminhou o pedido à Procuradoria-Geral da República (PGR) e aguarda manifestação antes de decidir se inclui Zema no inquérito. O procedimento tramita sob sigilo.

Vídeo compartilhado por Zema mostra uma conversa entre dois bonecos que representariam Gilmar e Dias Toffoli. No roteiro, o fantoche atribuído a Toffoli pede que o outro anule quebras de sigilo aprovadas pela CPI do Crime Organizado do Senado e recebe uma cobrança em troca: "só uma cortesia lá do teu resort que tá pago. Tô a fim de dar uma jogadinha essa semana", diz o personagem.

CRÍTICAS DE ZEMA AO STF

Nas últimas semanas, Zema elevou o tom contra o Supremo em discursos e entrevistas, já como pré-candidato à Presidência. Em evento em 13 de abril, ele disse: "O STF era um lugar que nós tínhamos uma certa confiança, mas já estava cheirando mal há alguns anos. Agora, realmente, aflorou toda a podridão que está lá dentro".

Zema também citou Moraes e Toffoli ao defender punições mais duras a ministros. Na semana passada, afirmou que eles "não merecem só impeachment, eles merecem prisão".

EMBATE PÚBLICO COM GILMAR

Gilmar e Zema já trocaram críticas nas redes sociais após declarações do ex-governador contra o STF. O ministro lembrou que Zema acionou a Corte para adiar parcelas da dívida de Minas Gerais com a União.

Zema respondeu dizendo que a decisão do STF não poderia ser tratada como moeda de troca política. "Ele deu uma decisão favorável a Minas Gerais, e agora descobri que foi um favor para eu ser submisso a ele pelo resto da vida", afirmou.