CLAUDIA HOLLANDER

Dias caseiros

A Lua transita até amanhã pelo quarto signo do Zodíaco, Câncer, seu próprio domicílio zodiacal. Ela anuncia dois dias muito propícios para

a gente ficar mais em casa e usufruir melhor dos momentos de isolamento. Será bem mais fácil captar as forças lunares e deixar que elas nos energizem e sensibilizem plenamente. Nossa necessidade de sossego e descanso está em alta e estes dias são ideais para se em

família e curtir a paz e o aconchego doméstico. Refletir sobre o passado tende a ser um exercício fecundo, que nos permite aprender com antigas vivências e evitar a repetição desnecessária de velhos padrões. Convém a gente se precaver contra o saudosismo, viver plenamente o aqui agora e concentrar nossas energias no momento presente, o único sobre o qual temos o poder de agir. A conjunção da Lua com Júpiter fortalece nosso psiquismo e faz com que nossas mentalizações positivas funcionem especialmente bem.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

A Lua, em conjunção com Júpiter, ativa seu signo de concepção e faz com que sua necessidade de sossego e intimidade esteja em alta. Os

momentos de isolamento tendem a ser especialmente restauradores, portanto usufrua ao máximo deles. DICA: aproveite para se mostrar mais presente em casa e nos assuntos familiares.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

O trânsito da Lua por Câncer estimula seu lado mais sociável e comunicativo e lhe ajuda a verbalizar e expressar tudo o que pensa e sente. Aproveite para colocar os papos, e-mails e contatos em dia.

DICA: a fase é ótima para você estar com seus amigos e familiares, se confraternizar com eles e expressar seus pensamentos.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Nestes dias a Lua está em seu setor material e se alia a Júpiter no sentido de estimular seu lado objetivo e realizador. Esses astros

anunciam um bom período para você colocar seus projetos em prática com eficiência e incrementar seus rendimentos. DICA: evite o ciúme e a possessividade em seus relacionamentos afetivos.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

O fato de a Lua vibrar harmoniosamente em seu signo anuncia uma fase de intensa magnetização. Você pode se concentrar ainda mais e melhor

nos assuntos pessoais, nos cuidados com o visual e em tudo o que lhe diz diretamente respeito. DICA: vá em frente, pois sua capacidade de agir, tomar decisões e iniciativas está em alta.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

A passagem da Lua pelo signo anterior ao seu anuncia uma fase em que você deve relaxar e se poupar. Esteja mais do que nunca consciente de

seus limites físicos e psicológicos e não se exija demais. DICA: sua espiritualidade está em alta e sua fé anda mais potente, portanto seja

otimista e pense sempre positivamente.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Agora a Lua e Júpiter dinamizam sua vida social, favorecem o convívio com os amigos e lhe tornam uma pessoa muito mais solidária, consciente

e atuante. Aproveite para exercer sua cidadania e ligue-se nos problemas de seu bairro e cidade. DICA: faça seus projetos para o futuro, mas seja bastante realista!

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Nestes dias a Lua está em conjunção com Júpiter, por isso lhe enche de inspiração e disposição para o trabalho e possibilita que você realmente persevere em seus empreendimentos. DICA: respeite seus limites e não se deixe levar demais pela ambição, a ponto de se descuidar de suas necessidades pessoais e afetivas.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Agora a Lua ativa harmoniosamente seu Sol natal, restaura suas energias e faz com que você esteja com muito pique para ampliar seus

horizontes. Esse astro lhe convida a viver novas situações e aventuras e a sair da rotina. DICA: mudar de ambiente lhe fará bem, mesmo porque você anda precisando de diferentes estímulos.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O trânsito da Lua por Câncer acentua sua necessidade de renovação e lhe estimula a se libertar mais facilmente de tudo o que já era. É

hora de se desapegar. Os momentos dedicados à autoanálise tendem a se mostrar bastante enriquecedores e possibilitam que você se conheça ainda melhor. DICA: abra o coração com quem ama.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

O planeta Júpiter e a Lua, em conjunção, ativam o signo complementar ao seu. Esses astros dinamizam seus relacionamentos pessoais,

favorecem as associações e fazem com que você se alie aos outros em torno de metas comuns. DICA: evite disputas, não se envolva em confrontos nem se deixe levar demais pela competitividade.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Nosso satélite, a Lua, e Júpiter estão em conjunção e acentuam seu entusiasmo pelo trabalho. Eles motivam você a se concentrar nas coisas práticas, e seu desempenho tende a ser excelente. Você pode se mostrar eficiente e executar suas tarefas com especial atenção. DICA: a fase também é ótima para os cuidados com a saúde.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

A Lua e Júpiter, em sua casa da alegria e da criatividade, tornam esta fase muito propícia para você, sob todos os aspectos. Sua capacidade

de ser feliz e de curtir a vida no que ela tem de bom está em alta e as atividades de lazer estão favorecidas. DICA: os assuntos do coração vão de vento em popa, não se feche.