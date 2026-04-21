SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pré-candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado declarou ser a favor do projeto de lei que criminaliza a misoginia, aprovado mês passado pelo Senado Federal e que será debatido e votado pela Câmara dos Deputados.

"Estou 100% de acordo. Não tenho nenhuma reparação a fazer à extensão disso", disse ele à Folha de S.Paulo nesta segunda-feira (20).

No fim de semana, reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que o projeto de lei tem aval de Lula (PT), ressalvas de Flávio Bolsonaro (PL) e que Caiado não vinha se manifestando a respeito.

Ao longo da última semana, a reportagem procurou as pré-campanhas dos três, além de Romeu Zema (Novo-MG), para saber o posicionamento deles a respeito do PL da Misoginia. Dos quatro, apenas a equipe de Caiado não havia respondido à Folha de S.Paulo, argumentando ainda estar estruturando a pré-campanha.

"É um acréscimo dentro da lei de crimes e preconceitos. Sempre trabalhei a favor e sempre fui extremamente firme nessa posição", disse Caiado sobre a proposta que prevê incluir a misoginia entre os crimes de preconceito previstos na Lei do Racismo, com penas previstas de dois a cinco anos de prisão.

A resposta do goiano difere das apresentadas por Flávio e Zema, também pré-candidatos de direita, que veem necessidade de alterar o texto por considerarem que a definição de misoginia é ampla e pode ferir a liberdade de expressão. "O texto não é genérico, está bem definido e muito claro na lei", disse Caiado.

Para o ex-governador, é necessária uma "somatória de ações" para combater casos de violência contra a mulher, em especial o feminicídio, que vem registrando altas no país. Isso incluiria ampliar a participação de agentes de saúde, agentes sociais, defensores públicos e membros do Ministério Público no dia-a-dia da população para auxiliar na identificação de casos antes mesmo que eles cheguem às delegacias.

O QUE É O PL DA MISOGINIA

- Prevê incluir a misoginia entre os crimes de preconceito da Lei do Racismo

- Seria considerado crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida a uma mulher, de forma que não ocorreria com homens

- Define misoginia como conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres Pena prevista de 2 a 5 anos de prisão Se o crime for cometido no contexto de violência doméstica e familiar, a pena é aplicada em dobro

QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS PASSOS

Já aprovado pelo Senado, o projeto foi enviado à Câmara dos Deputados, onde precisa ser votado Se aprovado na Câmara, o texto segue para sanção presidencial O presidente pode sancionar o projeto integralmente, vetá-lo por completo ou vetar apenas trechos O Congresso Nacional pode derrubar eventuais vetos presidenciais

O QUE DIZ CADA PRÉ-CANDIDATO

- Lula (PT) -- favorável: O PT classificou o PL como um avanço no combate à violência de gênero e defende que a criminalização da misoginia seja articulada a ações estruturais

- Flávio Bolsonaro (PL) -- favorável com ressalvas: Votou a favor da aprovação no Senado, mas defende que o texto precisa de aprimoramentos, criticando a definição de misoginia como ampla e imprecisa

- Romeu Zema (Novo) -- contrário: É contra o projeto e afirma que a definição vaga de misoginia representa um risco à liberdade de expressão; defende o aumento de penas para agressores, estupradores e feminicidas, mas argumenta que criminalizar opiniões não protege as mulheres

- Ronaldo Caiado (PSD) -- favorável: É a favor do projeto e defende que o combate à violência contra a mulher deve ser fruto de uma combinação de ações envolvendo assistência social, Judiciário e Segurança Pública