BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Alvo de críticas de Eduardo Bolsonaro (PL) pela falta de engajamento na pré-candidatura presidencial de seu irmão, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) citou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em apenas 10 dos 544 posts que fez no X (antigo Twitter) desde que ele iniciou sua pré-campanha, há quatro meses.

As menções a Flávio representam menos de 2% dos conteúdos compartilhados por Nikolas em sua timeline principal de 5 de dezembro de 2025 até 9 de abril, de acordo com levantamento da Folha.

O baixo engajamento na campanha presidencial se tornou motivo de conflito na direita. Parte dos bolsonaristas, principalmente o grupo ligado a Eduardo, acusa o parlamentar de esconder o senador em busca de protagonismo próprio. Já Nikolas e aliados defendem que o papel dele é outro, de desgastar o presidente Lula (PT) e aumentar a mobilização em torno das pautas conservadoras.

O levantamento da Folha analisou só o conteúdo do perfil de Nikolas no X, onde ele possui 5,5 milhões de seguidores, pois se trata de uma rede baseada em texto, o que permite buscar citações ao nome de Flávio. O deputado também fez 80 postagens no Instagram no período.

Antes das críticas públicas de Eduardo, no último dia 4, Nikolas tinha feito apenas seis posts sobre Flávio. Depois do embate, comentou outras quatro vezes em um período de quatro dias, com conteúdo repercutindo momentos em que apoiou a pré-candidatura e a resposta do senador ao atrito.

Ele também compartilhou um vídeo em que Flávio pede pacificação e o trecho de uma entrevista em que o pré-candidato afirma a um podcast que Nikolas "é uma potência digital", que "está comigo 100%" e que ajuda "expondo o PT" e viralizando.

Antes da briga, foram seis posts. Ele divulgou em fevereiro uma foto sentado ao lado de Flávio em evento do PL, uma notícia de que o senador tinha assinado o pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), e um trecho de entrevista em que dizia apoiar a candidatura, em um momento em que já começavam a surgir críticas de que ele não estaria se engajando.

"Nos últimos 10 dias, em todas as entrevistas, deixei claro: Flávio é o candidato escolhido pelo presidente Bolsonaro e terá o meu apoio", escreveu.

No dia do anúncio do nome de Flávio por Jair Bolsonaro, o deputado disse que a decisão do ex-presidente "carrega um pedido urgente de pacificação nacional". No dia seguinte, elogiou a movimentação do senador pela anistia. Depois, compartilhou pesquisa que colocava o pré-candidato à frente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que era cogitado para a disputa.

No início de abril, ele e Eduardo Bolsonaro protagonizaram um conflito. O filho 03 afirmou que Nikolas estava desrespeitando sua família e o acusou de usar sua influência digital para amplificar perfis contrários ao bolsonarismo.

"Meses se passaram e você continua colocando Flavio numa espiral do silêncio, com menos de meia dúzia de apoios públicos, apenas para fingir não ter abandonado o grupo político que te projetou. Você continua exigindo que seu grupo não apoie e divulgue o Flávio, a não ser quando fica tão gritante que começa a ser cobrado", escreveu Eduardo para Nikolas no X.

A discussão pública foi puxada por um vídeo do influenciador Kim Paim, que disse que o parlamentar mineiro só compartilharia postagens de contas críticas a Flávio. Isso estaria funcionando como uma forma de o deputado emprestar seu alcance nas redes sociais a perfis contrários ao candidato escolhido.

O caso específico foi referente ao perfil Space Liberdade, que soma 446,9 mil seguidores e disse que não votaria em Flávio no primeiro turno. Nikolas costuma interagir com esse perfil e compartilhou ao menos 25 postagens no período analisado --duas delas após a desavença.

A publicação de Eduardo gerou um bate-boca público entre os bolsonaristas. "Há um bom tempo que o Nikolas está treinando o algoritmo para dar visibilidade a todos que odeiam o bolsonarismo", escreveu o deputado federal e ex-secretário de Cultura de Bolsonaro Mario Frias (PL-SP).

O senador Jorge Seif (PL-SC) compartilhou um versículo da Bíblia: "Quem não está comigo, está contra mim!".

O tema já foi motivo de embate outras vezes no PL. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, tem defendido o papel de Nikolas em outras frentes, como levantar pautas a serem debatidas nas redes e puxar votos dentro e fora de Minas Gerais, o que ajuda a legenda a eleger mais deputados.

O deputado de Minas tem afirmado que sua principal função é engajar o eleitor nas pautas conservadoras e desgastar Lula, como na crise do Pix em janeiro de 2025.

"A rejeição definirá essa eleição. Defender as ideias e convencer as pessoas. E para isso a campanha precisa ser inteligente e não somente posts monótonos e que pouco agregam", respondeu a um seguidor no Instagram sobre qual a melhor estratégia para eleger Flávio.

A Folha procurou a assessoria do deputado desde quinta-feira (16), mas ele não comentou o levantamento.

O anúncio do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sobre a votação em 30 de abril do veto ao projeto de lei que reduz as penas dos condenados pelos atos golpistas foi visto no partido como um trunfo de Nikolas. A data foi marcada um dia após eles conversarem sobre o assunto.

Parte dos políticos do PL diz que isso fortaleceu Nikolas e pode blindá-lo de novas ofensivas do clã Bolsonaro. O conflito também é usado como estratégia para aumentar o alcance digital.