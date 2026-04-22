SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pré-candidato à presidência da República pelo PSTU, Hertz Dias, 55, defende que a população tem poucas opções fora da direita e que sua candidatura amplia a escolha entre projetos de governo. "Estamos divergindo da esquerda, mas não da classe trabalhadora", afirma.

Para ele, a burguesia e a chamada frente ampla não conseguiram resolver os problemas da população. Ele critica, inclusive, os governos petistas, afirmando que o partido teria participado de um processo de "reprimarização do governo".

"O PT, Lula e a frente ampla governam com o centrão, com o agronegócio, com os banqueiros, com a burguesia. Esse governo está entrando para a história como o que mais transferiu verbas públicas para o agronegócio, que é o setor mais decadente da burguesia brasileira. Lula hoje está muito mais à direita do que antigamente", diz.

Por isso, ele propõe um governo de transição para estabelecer uma democracia operária, em que os trabalhadores poderiam controlar todas as riquezas que produzem.

Professor de história na rede de educação pública, rapper do grupo Gíria Vermelha e ativista do movimento negro, Dias foi candidato a vice-presidente em 2018, na chapa com Vera Lúcia. Sua trajetória combina atuação cultural e militância política, com forte apelo às lutas de classe. Ele defende a unidade entre trabalhadores, população negra, mulheres, pessoas LGBTQIA+, povos originários, quilombolas e ribeirinhos.

Natural de São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís (MA), Dias foi dançarino de break no início da década de 1980. Em 1988 escreveu seu primeiro rap, "Menor Abandonado".

Depois de ter abandonado os estudos na adolescência, conheceu "Voz Ativa", dos Racionais MCs, aos 23 anos. A música falava de Malcolm X, e o rapaz quis saber mais sobre o ativista. "Anos depois fui compreender que havia abandonado a escola porque era um ambiente extremamente racista. Mas, a partir dessa música, decidi voltar a estudar, fiz supletivo, terminei o segundo grau com 26 anos e entrei na faculdade aos 27."

Ele se formou em história pela Universidade Federal do Maranhão, onde também cursou mestrado em educação. "Eu queria compreender a história do Brasil e do mundo. Ao longo dos anos, houve um esforço para transformar pessoas negras em seres flutuantes, sem história", conta.

Nesse período, conheceu o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado e passou a atuar também na política. O pré-candidato faz parte da Secretaria de Negros e Negras do PSTU, que tem como objetivo elaborar políticas e discutir programas e teorias raciais dentro de uma perspectiva marxista.

Para Dias, só a união entre todos os trabalhadores pode romper com o projeto imperialista de Donald Trump sobre outros países, incluindo o Brasil. "Nós [PSTU] somos uma organização anti-imperialista. A América Latina não precisa de Trump", afirma.

Para ele, a direita trabalha em prol de entregar o país aos norte-americanos, enquanto governos do PT contribuíram para sua recolonização.

O professor afirma que o Brasil assume um papel submisso nessa nova configuração internacional. "Estamos passando por um processo de desindustrialização e recolonização. Nosso país passou a ser um grande produtor de commodities. Temos 87% da população brasileira vivendo na cidade [segundo o Censo de 2022], enquanto o setor mais dinâmico do PIB do Brasil é a agricultura, o agronegócio para exportação", argumenta.

O postulante defende ainda que falta democracia nas eleições. "Não é a festa da democracia, é a ditadura da burguesia. A democracia burguesa é a ditadura do capital", defende. "Nós somos um partido legal desde 1994, mas não somos nem sequer citados nas pesquisas." De acordo com ele, emissoras têm citado nominalmente outros pré-candidatos, mas não o mencionam.

"Eles já escolheram quais são os candidatos deles, que são os candidatos da burguesia. Nós estamos apostando na organização da classe trabalhadora", completou. Além de participar de eventos, Dias tem investido no uso das redes sociais para se tornar conhecido.