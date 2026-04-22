SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato à Presidência do PSD, Ronaldo Caiado, afirmou que o ex-ministro Roberto Brant vai coordenar seu programa de governo.

Brant foi titular do Ministério da Previdência no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e deputado constituinte, além de ter participado da fundação do PSD.

Em entrevista à CNN Brasil nesta quarta (22), Caiado afirmou que o aliado foi escolhido porque não é um "político fatiado, específico de um tema".

"Ele é um jogador, como se diz, que joga em todas as posições. Se você debater educação, saúde, segurança, programa social, infraestrutura, ele é uma pessoa que tem uma capacidade, uma visão de Brasil, na sua inteireza."

Caiado disse que Brant atuará para não deixar "um plano de governo disperso", em que você "não tem como fechá-lo". Também afirmou que convive com o e x-ministro há muitos anos, além de ter sido colega dele no Congresso Nacional. Na Câmara de 1987 a 2007, Brant passou por partidos como PMDB, PTB e PFL.

No escândalo do mensalão, quando estava no PFL, Brant chegou a ser alvo de processo de cassação depois de ser apontado como beneficiário de contas do empresário Marcos Valério.

À época, afirmou que se tratava de uma "infração eleitoral" e que seu caso se diferenciava das acusações contra os demais parlamentares porque envolvia dinheiro privado. Em votação em 2006, os deputados rejeitaram tirar o mandato.

Após o episódio, anunciou que deixaria a vida pública.

Desde que se lançou ao Planalto, Caiado tem indicado entre os principais temas que pretende abordar a segurança pública, o combate à corrupção e o que chama de abusos do STF (Supremo Tribunal Federal).

ECONOMIA

Nesta quarta, na entrevista, o presidenciável do PSD também foi questionado sobre nomes para comandar a economia em eventual governo. Respondeu que não tem como anunciar cotados no momento para não "provocar qualquer constrangimento" a seus interlocutores nessa área.

Ex-governador de Goiás, ele teve sua pré-candidatura oficializada pelo PSD no fim de março. Na mais recente pesquisa do Datafolha, divulgada no último dia 11, ele marcou 5% em cenário de primeiro turno, muito atrás de Lula (PT), que tem 39%, e de Flávio Bolsonaro (PL), com 35%.

Em simulação de segundo turno, Caiado obteve 42% das intenções de voto, ante 45% do atual presidente, configurando empate técnico.