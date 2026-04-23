BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) voltou a criticar Donald Trump, em discurso nesta quinta-feira (23) e indicou que deverá aumentar o tom dos ataques a seus adversários durante a campanha eleitoral.

Ele não mencionou diretamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que deve ser seu principal concorrente.

"Enquanto Trump quer fazer guerra, nós queremos ensinar o povo africano a fazer paz produzindo alimento", declarou o petista na abertura da Feira Brasil na Mesa, realizada em uma das sedes da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), em Brasília.

"Está cheio de gente que quer administrar esse país e não tem a menor noção do que é administrar", afirmou o petista, em uma referência a seus adversários na disputa eleitoral.

"Tem gente que, se você pegar o currículo, não tem uma coisa que preste. Mas não vou dizer nada agora porque ainda não tem campanha eleitoral. Quando tiver, essas verdades vão ser mais contundentes, e a gente vai poder deixar os mentirosos nus na frente das câmeras."

Antes do discurso, em visita a diversos setores da feira, Lula também mencionou o presidente dos Estados Unidos.

"Agora, quando eu viajar, eu vou tentar levar um pé de jabuticaba para o Xi Jinping. Vou tentar levar um para o Trump, para acalmar ele. Jabuticaba é calmante. Levar maracujá", declarou ele.