SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) afirmou em entrevista ao programa É Notícia, da RedeTV!, exibido nesta quinta-feira (23), que o STF (Supremo Tribunal Federal) tem "frutas podres" que desmoralizam a corte.

Segundo o ex-governador de Minas Gerais, os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli "usaram de seus cargos, da sua influência, para enriquecimento, benefício pessoal". Zema citou "negócios" dos dois com o Banco Master.

O presidenciável afirmou ainda que ministros do Supremo "se aproximaram do maior criminoso do Brasil, pelo menos em volume de golpe", em referência a Daniel Vorcaro, do Banco Master. "Isso é um soco na cara do brasileiro ver membros da mais alta corte envolvidos com o maior criminoso do Brasil", disse.

Zema também atacou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que seria responsável por dar andamento aos processos de impeachment contra ministros do Supremo. "Quando tivermos presidente do Senado corajoso, e não presidente do Senado acovardado, essa situação vai se corrigir."

O ex-governador disse que o Supremo já teve respeitabilidade, mas que a perdeu "talvez uns 15 anos atrás". Segundo ele, até os tempos da Operação Lava Jato a corte ainda contava com ministros mais preocupados em decidir juridicamente do que em "brilhantismo". "Eles deveriam se candidatar a atores de Hollywood pelo que vejo, e não a ministros", disse.

A queixa de Gilmar foi motivada por um vídeo em que um boneco que imita o magistrado conversa com outro que representa o ministro Dias Toffoli sobre o caso Master. Nas imagens, o fantoche de Toffoli pede ao de Gilmar que suspenda a quebra de seus sigilos, determinada pela CPI do Crime Organizado, do Senado, e o boneco do magistrado anula a decisão em troca de "uma cortesia" no resort Tayayá. Após a publicação, Gilmar encaminhou uma queixa-crime a Alexandre de Moraes, relator do inquérito.

O Tayayá tinha participação de Toffoli e foi comprado por um fundo ligado a Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Mais cedo nesta quinta, Gilmar comparou, em entrevista ao portal Metrópoles, as críticas de Zema ao tribunal a retratar o ex-governador como homossexual e questionou se isso não seria "ofensivo".

"Se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no estado, será que não é ofensivo?", disse o decano do STF.

Zema reagiu em publicação no X afirmando que "só ofende quando tem fundo de verdade" e reagiu com emoji de risada a uma imagem gerada por IA que mostra um boneco dele com uma bandeira LGBTQIA+. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) acusou Gilmar de homofobia.

Na quarta (22), em entrevista ao lado de deputados da oposição em Brasília, Zema chamou o STF de "pior Supremo da história" e disse que o tribunal é "o incendiário do Brasil".