BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta sexta-feira (24) a permanência de Ricardo Couto à frente do governo do Rio de Janeiro.

De acordo com o magistrado, o plenário da corte, na sessão do último dia 9, definiu que Couto fica no cargo até nova deliberação do Supremo.

Couto está no cargo atualmente graças a uma liminar de Zanin de 27 de março, dada em resposta a um pedido do PSD por eleições diretas. Agora, para Zanin, a determinação não é mais monocrática, já que houve definição do colegiado sobre este ponto.

Nesta quarta (23), a Assembleia protocolou pedido no STF para que Douglas Ruas assuma interinamente o governo no lugar do desembargador, já que o deputado foi efetivado no comando do Legislativo em eleição interna na semana passada.

O desembargador completa também nesta data um mês com acúmulo dos cargos de governador interino e de presidente do Tribunal de Justiça.

Como mostra a Folha, "vida dupla" começa a gerar incômodo e ameaças veladas de políticos insatisfeitos com os cortes na máquina do Palácio Guanabara, enquanto recebe apoio da oposição ao ex-governador Cláudio Castro (PL).

Couto tem despachado no Tribunal de Justiça e usado magistrados da estrutura da corte para estudar temas de interesse do Executivo. Ao mesmo tempo, seguiu assinando atos administrativos do Judiciário, mas evitou analisar processos que envolvessem a disputa política no estado.

Ele assumiu o governo após a renúncia de Castro. No dia seguinte, fez seu único pronunciamento público como chefe do Executivo. Disse se considerar um nome temporário e declarou não saber se ficaria no cargo por "uma semana, um mês ou um mês e pouco".