SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (25), aos 102 anos, o ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro José Frejat, pai do cantor Roberto Frejat. A informação foi confirmada pela equipe do líder da banda Barão Vermelho, mas a causa da morte não foi divulgada.

José Frejat estava hospitalizado. Nem o nome do hospital onde o político estava internado nem a cidade onde se localiza foram informados.

Filiado ao PDT na época, José Frejat foi deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 1979 e 1987. Ele também foi vereador no Rio entre 1977 e 1979. Em 2018, tentou disputar a eleição para deputado estadual pela Rede Sustentabilidade, mas teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral.

O político nasceu em março de 1924 em Cururupu, no interior do Maranhão. Ele formou em direito na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e foi presidente da UNE (União Nacional dos Estudantes) em 1950. Também foi fundador e secretário-geral do MNB (Movimento Nacionalista Brasileiro).

Joé Frejat fez oposição ao regime militar. Durante o processo de redemocratização, na Câmara dos Deputados, votou a favor da Emenda Dante de Oliveira, que defendia eleições diretas para presidente da República.