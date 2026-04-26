SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) publicou mais um vídeo neste sábado (25) em que satiriza os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

O vídeo é o quinto capítulo da série batizada nas redes sociais do ex-governador de "Os Intocáveis", que faz imitações dos ministros da corte com bonecos gerados por IA (Inteligência Artificial).

Como mostrou a colunista Mônica Bergamo, Gilmar enviou a Moraes um pedido de investigação contra Zema no inquérito das fake news após a divulgação, no mês passado, de outro vídeo com bonecos que simulam uma conversa entre Gilmar e o colega Dias Toffoli.

As novas imagens fazem referência ao episódio, com Gilmar pedindo para Moraes incluir Zema no inquérito das fake news.

"Digníssimo, manda tirar isso do ar agora. Esses 'Intocáveis', do Zema. E prende esse 'Chico Bento' mineiro. Você não tem aquele inquérito das fake news? Que já está aberto há sete anos, onde você coloca tudo que não te agrada, te irrita ou te contraria emocionalmente?", afirma o personagem.

Já o fantoche que representa Moraes aparece em um avião e faz referências ao escândalo do Banco Master e à negociação de delação premiada de Daniel Vorcaro.

"Saudades de quando o Daniel me ligava só pra ouvir a minha voz. Eu tenho 129 milhões de problemas aqui, tu vai me implicar com o Zema agora? Vorcaro querendo abrir a boca. Deixa quieto isso aí pelo amor do foro", diz.

Após a divulgação dos vídeos anteriores, Gilmar chegou a comparar as críticas feitas à corte a retratar o ex-governador como homossexual e questionou se isso não seria "ofensivo", mas depois pediu desculpas.

"Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpo-me pelo erro", escreveu o ministro em publicação no X na quinta-feira (23).

Já Zema dobrou a aposta em relação às críticas ao Supremo. Segundo aliados ouvidos pelo Painel, o embate com Gilmar têm sido comemorado, por reforçar o caráter "antissistema" de sua candidatura. O ex-governador busca se consolidar como maior crítico do STF, à frente de concorrentes na direita como Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD).

Aliados de Flávio Bolsonaro também cogitam Zema como vice na chapa.