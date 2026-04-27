SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A governadora do Pará, Hana Ghassan (MDB), aparece tecnicamente empatada com o ex-prefeito de Ananindeua dr. Daniel Santos (Podemos) na corrida estadual, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (27).

Em cenário de primeiro turno, Hana Ghassan tem 19% das intenções de voto na disputa para a reeleição, contra 22% do ex-prefeito. O ex-senador Mário Couto (DC) registra 11%, enquanto Cleber Rabelo (PSTU) e Araceli Lemos (PSOL) têm 3% e 2%, nesta ordem.

Votos em branco ou nulo somam 13%. Não sabem 30%.

A margem de erro máxima é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 900 eleitores do Pará de 21 a 25 de abril. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número PA-09305/2026.

Em hipótese sem o nome de Mário Couto, Daniel Santos e Hana Ghassan continuam empatados na margem de errro. Ela com 22%, ele com 24%. Cleber Rabelo e Araceli Lemos estão com 5% e 3%, respectivamente.

Em eventual segundo turno entre Daniel Santos e Hana Ghassan, o ex-prefeito aparece com 35% das intenções e governadora com 29%.

Vice na chapa eleita em 2022, Hana Ghassan assumiu o Governo do Pará em abril, após Helder Barbalho (MDB) deixar o cargo para disputar o Senado nas eleições de outubro. Hana, que já foi também secretária de Planejamento da gestão Barbalho, vai concorrer a um cargo majoritário pela primeira vez como cabeça de chapa.

Dr. Daniel saiu do PSB e se filiou ao Podemos em março. Em abril, renunciou ao cargo de prefeito de Ananindeua para se candidatar a governador do Pará.

Em 2025, chegou a ser afastado do cargo de prefeito por decisão do TJ-PA (Tribunal de Justiça do Pará) baseada em denúncia do Ministério Público que apontou um esquema de fraudes em licitações. A decisão de afastamento foi derrubada no dia seguinte pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), mas as investigações continuam.