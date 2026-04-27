SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (27) aponta que o ex-prefeito fluminese Eduardo Paes (PSD) lidera a disputa para o Governo do Rio de Janeiro.

Em cenário em que disputa com o candidato bolsonarista Douglas Ruas (PL) e o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), o prefeito tem 34% das intenções de voto no primeiro turno. Ruas, presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), marca 9%, empatado tecnicamente com Garotinho, que registra 8%. O também ex-governador Wilson Witzel (DC) obtém 3%.

Votos em branco ou nulo somam 20%, assim como indecisos.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 1.200 eleitores entre terça-feira (21) e sábado (25) de abril.

O levantamento foi encomendado por Genial Investimentos e registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-00613/2026.

A disputa pelo comando do estado neste ano acontece em meio a uma crise institucional após a renúncia do ex-governador Cláudio Castro (PL) e a cassação de seu mandato, além do afastamento do então presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União Brasil).

Com a saída do vice-governador eleito Thiago Pampolha, em 2025, para assumir uma vaga no TCE (Tribunal de Contas do Estado), consolidou-se uma situação de dupla vacância no comando do Executivo.

Eleito presidente da Alerj em 17 de abril, Douglas Ruas seria o seguinte na linha sucessória para o comando do Palácio Guanabara, mas não assumiu o posto devido a uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal). A corte determinou a permanência do desembargador Ricardo Couto, presidente do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), como governador interino até a escolha do governador-tampão.

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