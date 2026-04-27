SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) aparece à frente em cenário de primeiro turno testado por nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (27), mas continua empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL) em hipótese de eventual confronto direto entre os dois.

O levantamento aponta o petista com 41% das intenções de voto, ante 36% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesse cenário, os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) estão com 4% e 3%, respectivamente.

Já Renan Santos (Missão) registra 3%, e Augusto Cury (Avante) aparece com 2%. Aldo Rebelo (Democracia Cristã) e Cabo Daciolo (Mobiliza) marcam 1% cada um.

Em cenário de segundo turno, Lula aparece com 46%, ante 45% de Flávio. O petista mantém o mesmo percentual aferido em março. A intenção de voto do senador, que tinha 46% naquele mês, oscilou dentro da margem de erro.

Tanto em uma disputa direta contra Zema quanto em uma contra Caiado, Lula registra 45%, enquantos os ex-governadores têm 41% a depender de quem fosse para o segundo turno ?um empate técnico no limite da margem de erro, o que indica provável vantagem do petista.

A pesquisa foi feita por por telefone entre os dias 24 e 26 de abril. Foram entrevistados 2.028 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-01075/2026.

Em cenário de primeiro turno testado pelo instituto pela primeira vez em março, sem Augusto Cury ou Cabo Daciolo, Lula mantém os mesmos 41%, ao passo que Flávio foi de 38% para 36%.

Com essa configuração, Zema aparece com 5%, Caiado e Renan Santos com 4% cada um e Aldo Rebelo com 1%.

Em apenas um cenário de primeiro turno, Lula aparece tecnicamente empatado com Flávio: em uma disputa só com Caiado, Renan Santos e Aldo Rebelo. Nesse caso, o petista registra 41% das inteções, contra 38% do senador.

Nessa hipótese, Caiado tem 6%, Renan Santos, 4%, e Aldo Rebelo, 1%.