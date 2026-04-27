BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) faltou a dois compromissos nos últimos dias, depois de passar por um procedimento cirúrgico. Ele deixou de ir ao congresso do PT e não discursou por videoconferência, como estava previsto em sua agenda, em cerimônia voltada à agricultura familiar.

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto afirmou que Lula não discursou por videoconferência no evento sobre agricultura familiar, realizado nesta segunda-feira (27) na cidade paulista de Andradina, por problemas técnicos.

No caso do evento petista, a participação seria presencial no último domingo (26). Lula costuma ser tietado e abraçado em atos do PT. Pessoas próximas ao presidente afirmaram que havia a preocupação, por exemplo, de algum apoiador tocar no curativo da cirurgia e atrapalhar a recuperação.

A agenda de Lula ainda prevê um outro compromisso por videoconferência nesta segunda. Trata-se da inauguração de um centro de radioterapia em Presidente Prudente (SP), às 15h. É possível que o presidente também não participe desse evento.

No sábado (24), Lula removeu do couro cabeludo uma lesão de carcinoma basocelular, tipo menos grave e mais comum de câncer de pele, e tratou dores na mão direita. O petista tratou, em 2011, um câncer na região da laringe e ficou curado.

O presidente da República, que tem 80 anos, tentará reeleição em outubro. Lula busca demonstrar vitalidade ao eleitorado para não dar margem a questionamentos sobre sua capacidade física de governar.

É comum, por exemplo, o presidente publicar imagens de sua rotina de exercícios e fazer pequenas corridas durante seus compromissos públicos. Aliados do chefe do governo dizem que, em reuniões internas, ele demonstra agilidade de raciocínio e capacidade de concentração.

Em setembro de 2025, Lula fez um gesto mais explícito para demonstrar vitalidade: participou de uma caminhada em homenagem aos 95 anos do Ministério da Educação, em Brasília, e correu em diversos momentos -inclusive na subida mais íngreme do percurso.

Lula foi hospitalizado em outros momentos do atual mandato.

Em dezembro de 2024, ele passou por uma cirurgia de emergência na cabeça para tratar uma hemorragia intracraniana. Ele viajou de Brasília para São Paulo às pressas para ser submetido à operação, depois de passar mal durante o trabalho no Palácio do Planalto.

A hemorragia havia sido motivada por uma pancada na cabeça sofrida pelo presidente cerca de dois meses antes. Ele contou, mais tarde, ter se desequilibrado em um banquinho enquanto cortava as unhas no banheiro. "Foi uma batida muito forte, saiu muito sangue. Achei que tinha rachado o cérebro, rachado o casco", disse à época o presidente.

No fim de janeiro deste ano, o petista foi submetido a uma cirurgia de catarata. O tratamento foi realizado em Brasília.

Ainda no primeiro ano do atual mandato, Lula passou por uma cirurgia para corrigir uma artrose no quadril. O petista reclamava desde a campanha eleitoral de 2022 de fortes dores na região, mas foi adiando o tratamento por causa dos compromissos políticos. Lula também fez, na mesma internação da cirurgia do quadril, um procedimento nas pálpebras.